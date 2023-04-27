Винтажный Chanel и летящее платье. Роскошная Анджелина Джоли с сыном пришла в Белый дом

У Анджелины Джоли давние связи с Южной Кореей.

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47-летняя голливудская актриса и общественный активист Анджелина Джоли вместе с 21-летним сыном Мэддоксом прилетела в Вашингтон на государственный прием, устроенный в Белом доме президентской четой Байденов по случаю 70-летия союза США и Южной Кореи с участием главы государства Юн Сок Еля и первой леди Ким Кеон, пишет People.

На мероприятие актриса надела винтажный жакет Chanel и длинное белое платье с разрезом, сшитое для нее много лет назад. Образ она дополнила золотыми бусами, такого же цвета клатчем и туфлями. Волосы звезды были распущены, а красная помада стала акцентом ее макияжа.

Мэддокс, волосы которого заметно отросли, был в черных брюках, белой рубашке с черным галстуком, удлиненном жакете и очках.

Анджелина Джоли с приемным сыном Мэддоксом в Белом доме Фото: Getty

По словам источников издания, азиатско-американские отношения важны для семьи Анджелины.

"У нее и детей были тесные связи с этим регионом, включая Южную Корею, на протяжении многих лет. Мэддокс учился в университете Йонсей в Сеуле. Доли много раз посещала Южну Корею в рамках гуманитарной деятельности и защиты интересов беженцев за последние два десятилетия. Она также известная актриса. Именно поэтому Анджелина и Мэддокс имеют честь присутствовать на этом государственном ужине", – рассказал инсайдер.

Среди других знаменитостей на ужине были Чип и Джоанна Гейнсы и олимпийская сноубордистка Хлоя Ким.

В последний раз Джоли посещала Сеул в 2019 году, когда Мэддокс поступил в университет Йонсей, и в 2018 году, когда она встречалась с беженцами от имени Агентства ООН по делам беженцев. Книга о правах молодежи, которую актриса написала в соавторстве с Amnesty International, "Знай свои права и требуй их", была опубликована в Южной Корее в прошлом году.

В конце 2022-го Энджи ушла с поста специального посланника Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

"В ближайшие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями и поддерживать их пропаганду решений", – объяснила она свое решение.

Ранее Фокус писал, что, помимо гуманитарной работы, Анджелина Джоли запускает и свой бренд Atelier Jolie.