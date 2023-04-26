Анджелина Джоли впервые за долгое время появится на публике, и это – не красная дорожка

Участие актрисы и ее старшего приемного сына Мэддокса в торжественном обеде на честь президента Южной Кореи уже подтверждено.

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26 апреля 47-летняя американская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время появится на публике. Знаменитость вместе со своим старшим приемным сыном Мэддоксом присоединится к 200 гостям на государственном обеде в Белом доме, устроенном президентом США Джо Байденом и первой леди в честь президента Южной Кореи Юн Сок Еля и его жены Ким Кеон Хи, сообщает Daily Mail.

Джоли неоднократно бывала в президентской резиденции. Сначала в сентябре 2021 года она рассказала там о повторном утверждении Закона о насилии в отношении женщин. Во время поездки она также посетила Капитолийский холм, чтобы лоббировать этот вопрос в Конгрессе.

Анджелина Джоли несколько раз была в Белом доме Фото: Getty Images

Затем в марте 2022 года она приехала в Белый дом, чтобы посмотреть, как президент Байден подписывает повторную авторизацию закона. Вместе с ней была тогда ее приемная дочь Захара.

Джоли уже давно активно занимается политическими и международными вопросами, особенно проблемами женщин и выступает от имени беженцев.

Государственный обед состоится в Восточном зале Белого дома, самом большом из официальных залов на парадном этаже Белого дома.

Над меню работал корейско-американский шеф-повар Эдвард Ли, известный тем, что наполняет традиционную американскую классику корейскими вкусами.

Он предложил около дюжины блюд для Джилл Байден и ее команды, чтобы они попробовали финальное меню.

"Я хотел взять некоторые из моих любимых американских блюд и немного поработать с ними. И так же я готовлю в своих ресторанах – просто добавляю к этому немного корейских штрихов. Опять же, это знакомо, но неожиданно, и это не традиционная корейская еда, а просто дает вам небольшой намек на корейский вкус", – признался мастер.

Не меньше времени уделили и оформлению зала. Первая леди и ее сотрудники работали с Fête, фирмой по организации мероприятий и дизайну, принадлежащей американцу корейского происхождения Чон Ли, чтобы помочь создать тему и обстановку.

По словам миссис Байден, декор должен "демонстрировать гармонию наших культур и переплетение наших людей".

Когда гости войдут в Восточную комнату, они увидят живописные пейзажи, в которых представлены некоторые из самых американских символов – американский бизон, американский белоголовый орлан, розы, звезды – и корейские изображения: корейская сорока и корейский тигр. По словам сотрудников Белого дома, украшения были вдохновлены Taegeuk, символом в центре флага Республики Корея, который олицетворяет баланс, гармонию и мир.

Это – дань уважения 70-летнему союзу с Республикой Корея. Он включает в себя столовое белье платинового цвета и цветы, которые важны для обеих стран.

Самым заметным элементов украшения станут ветви сакур в вазах, которые возвышаются над столами, создавая балдахин из розовых цветов.

Восточный зал президентской резиденции украсили сакурами Фото: Getty

В сервировке стола был использован фарфор администрации президента Джорджа Буша-младшего. В центре тарелки золотой орел. На каждой салфетке – свежий цветок. Некоторые столы сделаны из бирюзово-голубого плексигласа, в котором цветки сакуры отражают гостей.

Бамбуковые стулья имеют синее покрытие, напоминающее традиционную сумухва (корейскую живопись тушью). Узоры представляют собой ветки с пионами, олицетворяющие процветание и радость, и элементы бамбука, олицетворяющие долголетие и силу.

Пионы – любимые цветы первой леди Южной Кореи.

Развлекательная часть вечера будет состоять из выступлений бродвейских звезд Норма Льюиса, Леа Салонги и Джессики Воск, которые исполнят классику американской музыки.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли поужинала с миллиардером, который женат на украинке.