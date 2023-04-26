Анджеліна Джолі вперше за довгий час з'явиться на публіці, і це – не червона доріжка

Участь актриси та її старшого прийомного сина Меддокса в урочистому обіді на честь президента Південної Кореї вже підтверджена.

Related video

26 квітня 47-річна американська актриса Анджеліна Джолі вперше за довгий час з'явиться на публіці. Знаменитість разом зі своїм старшим прийомним сином Меддоксом приєднається до 200 гостей на державному обіді у Білому домі, влаштованому президентом США Джо Байденом та першою леді на честь президента Південної Кореї Юн Сок Еля та його дружини Кім Кеон Хі, повідомляє Daily Mail.

Джолі неодноразово бувала у президентській резиденції. Спочатку у вересні 2021 року вона розповіла там про повторне затвердження Закону про насильство щодо жінок. Під час поїздки акторка також відвідала Капітолійський пагорб, щоб лобіювати це питання у Конгресі.

Анджеліна Джолі кілька разів була у Білому домі Фото: Getty Images

Потім у березні 2022 року вона приїхала до Білого дому, щоб побачити, як президент Байден підписує повторну авторизацію закону. Разом із нею була тоді її прийомна дочка Захара. Джолі вже давно активно займається політичними та міжнародними питаннями, особливо проблемами жінок і виступає від імені біженців.

Державний обід відбудеться у Східній залі Білого дому, найбільшому з офіційних залів на парадному поверсі Білого дому.

Над меню працював корейсько-американський шеф-кухар Едвард Лі, відомий тим, що наповнює традиційну американську класику корейськими уподобаннями.

Він запропонував близько 12 страв для Джілл Байден та її команди, щоб вони скуштували фінальне меню.

"Я хотів взяти деякі з моїх улюблених американських страв і трохи попрацювати з ними. І так само я готую у своїх ресторанах – просто додаю до цього трохи корейських штрихів. Знову ж, це знайомо, але несподівано, і це не традиційна корейська їжа, а просто дає вам невеликий натяк на корейський смак”, – зізнався майстер.

Не менше часу приділили і оформленню зали. Перша леді та її співробітники працювали з Fête, фірмою з організації заходів та дизайну, що належить американцю корейського походження Чон Лі, щоб допомогти створити тему та обстановку.

За словами місіс Байден, декор має "демонструвати гармонію наших культур та переплетення наших людей".

Коли гості увійдуть до Східної кімнати, вони побачать мальовничі краэвиди, де представлені деякі з найамериканськіших символів – американський бізон, американський білоголовий орлан, троянди, зірки – та корейські зображення: корейська сорока та корейський тигр. За словами співробітників Білого дому, прикраси були натхненні Taegeuk, символом у центрі прапора Республіки Корея, який уособлює баланс, гармонію та мир.

Це данина поваги 70-річному союзу з Республікою Корея. Він включає столову білизну платинового кольору і квіти, які важливі для обох країн.

Найпомітнішим елементом декору стануть гілки сакур у вазах, які височіють над столами, створюючи балдахін із рожевих квітів.

Східну залу президентської резиденції прикрасили сакурами Фото: Getty

У сервіруванні столу використали фарфор адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого. У центрі тарілки золотий орел. На кожній серветці – свіжа квітка. Деякі столи виготовлені з бірюзово-блакитного плексигласу, в якому квіти сакури відображають гостей.

Бамбукові стільці мають синє покриття, що нагадує традиційну сумухва (корейський живопис тушшю). Візерунки являють собою гілки з півоніями, що втілюють процвітання і радість, й елементи бамбука, символи довголіття і сили. Півонії – улюблені квіти першої леді Південної Кореї.

Розважальна частина вечора складатиметься із виступів бродвейських зірок Норма Льюїса, Леа Салонги та Джесіки Воск, які виконають класику американської музики.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі повечеряла з мільярдером, який одружений з українкою.