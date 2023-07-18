Джордж Клуни с женой отдыхают на озере Комо (фото)

Звездная пара проводит летний отпуск в Италии.

62-летний американский актер Джордж Клуни был замечен с женой Амаль на свидании. Об этом пишет People.

Звездная пара была замечена за романтическим ужином в Grand Hotel Tremezzo на берегу знаменитого озера Комо в Италии.

Британская юрист ливанского происхождения Амаль была в романтичном белом макси-платье в пол с разрезом, а голливудский актер выбрал классическую одежду, надев серый костюм с черными пуговицами.

В то время как озеро является популярным местом летнего отпуска, это также второй дом для Джорджа и Амаль, которые владеют виллой на берегу Комо.

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На протяжении многих лет Клуни принимал у себя дома многих известных друзей. В 2018 году Дженнифер Энистон остановилась в этом доме во время съемок своей комедии "Загадочное убийство".

Джордж и Амаль Клуни

Другие известные люди, которые имеют собственные дома в регионе, включают Донателлу Версаче и Джорджа Лукаса. А недавно здесь побывали Бейонсе и JAY-Z, а также Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые провели медовый месяц на озере после своей свадьбы в Джорджии летом 2022 года.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году. Сейчас они воспитывают двух общих детей.

Напомним, Джордж Клуни посетил публичное мероприятие без жены.

Также Фокус писал об отношении Джорджа Клуни к новому роману Брэда Питта.