Виктория Бекхэм публично потроллила Дэвида (фото)
Звездный футболист едва не упал, поскользнувшись после ливня в Майами.
49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм потроллила в Instagram своего мужа Дэвида после того, как он едва не поскользнулся на презентации Лионеля Месси, который присоединился к его команде Интер Майами MLS.
Презентация Месси была отложена из-за ливня в Майами, и когда все наконец состоялось, Бекхэм едва не поскользнулся, когда вышел на площадку к середине футбольного поля.
Хотя ему удалось избежать смущения из-за падения, это не прошло незамеченным ни вечером, ни его женой в социальных сетях.
Она поделилась видео самого момента с подписью: "Он неестественный на подиуме".
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Аргентинский футболист дебютирует в "Майами" в пятницу, 21 июля 2023 года. Его уже поздравила Виктория Бекхэм в своих соцсетях.
"Добро пожаловать @leomessi@antonelaroccuzzo в Майами!!! Столько поцелуев!!! Люблю тебя @davidbeckham @cruzbeckham #harperseven ⚽️", — написала жена Дэвида Бекхэма.
Напомним, Лионель Месси перешел в клуб Дэвида Бекхэма.
Также Фокус писал о том, что Дэвид Бекхэм провел время с дочкой в пиццерии в Майами.