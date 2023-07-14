Дэвид Бекхэм провел время с дочкой в пиццерии (фото)

Звездный отец взял свою 12-летнюю наследницу в заведение в Майами.

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48-летний британский футболист Дэвид Бекхэм провел время с дочерью Харпер в пиццерии. Снимками многодетный отец делится в своем Instagram с более 80 млн подписчиков.

Поделившись семейным кадром в своих сторис в Instagram, футболист написал "Очень хорошо", а затем он загрузил видео, на котором повара готовят пиццу в Miami Slice.

"Замечательная пицца, еще лучшие люди", — написал далее отец четверых.

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Эти снимки появились после того, как семья недавно наслаждалась поездкой в Диснейленд на 12-й день рождения Харпер.

Также Дэвид поделился с подписчиками необычным изобретением немного другого вкуса пиццы — французского лукового супа.

Дэвид Бекхэм с дочерью Фото: David Beckham/Instagram Дэвид Бекхэм с дочерью Фото: David Beckham/Instagram

Кроме 12-летней Харпер, которой родители пока не позволяют вести соцсети, Виктория и Дэвид Бекхэмы воспитали трех сыновей — Бруклина, Ромео и Круза. Старший наследник супругов в апреле 2022 года женился на американской актрисе Николе Пельтц и окончательно перебрался в США.

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали 24-ю годовщину брака.

Также Фокус писал о том, как Дэвид Бекхэм выглядел в подростковом возрасте.