Девід Бекхем провів час з донькою в піцерії (фото)

Зірковий батько взяв свою 12-річну спадкоємицю до закладу у Маямі.

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48-річний британський футболіст Девід Бекхем провів час з донькою Гарпер у піцерії. Знімками багатодітний батько ділиться у своєму Instagram з понад 80 млн підписників.

Поділившись сімейним кадром у своїх сторіс в Instagram, футболіст написав "Дуже добре", як потім він завантажив відео, на якому кухарі готують піцу в Miami Slice.

"Чудова піца, ще кращі люди", — написав далі батько чотирьох.

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Ці знімки з’явилися після того, як сім’я нещодавно насолоджувалася поїздкою в Діснейленд на 12-й день народження Гарпер.

Також Девід поділився з підписниками геніальним винаходом трохи незвичайного смаку піци – французького цибулевого супу.

Девід Бекхем з донькою Фото: David Beckham/Instagram Девід Бекхем з донькою Фото: David Beckham/Instagram

Окрім 12-річної Гарпер, якій батьки поки не дозволяють вести соцмережі, Вікторія та Девід Бекхеми виховали трьох синів — Брукліна, Ромео та Круза. Старший спадкоємець подружжя у квітні 2022 одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц та остаточно перебрався у США.

Нагадаємо, Вікторія та Девід Бекхем відсвяткували 24-ту річницю шлюбу.

Також Фокус писав про те, як Девід Бекхем виглядав у підлітковому віці.