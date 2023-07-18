Кейт Мосс с дочкой посетила свадьбу бывшего бойфренда (фото)

Джефферсон Хэк — отец единственной дочери модели, 20-летней Лилы.

49-летняя британская супермодель Кейт Мосс с дочкой посетила свадьбу бывшего бойфренда. Снимками с события делится британский Vogue в своем Instagram.

Накануне 52-летний Джефферсон Хэк женился на 32-летней манекенщице Анне Кливленд в Виндзоре.

Для церемонии Кейт Мосс выбрала нежное платье фисташкового оттенка с золотыми вставками и изумрудную накидку. 20-летняя Лила, которая пришла на свадьбу своего отца, продемонстрировала желтое макси. К образу она добавила черные босоножки и сумочку Chanel.

Свадьба Джефферсона Хэка

На церемонии бракосочетания также присутствовала актриса Тильда Суинтон.

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52-летний Джефферсон Хэк — основатель и креативный директор Dazed Media. Он встречался с Кейт Мосс в начале 2000-х. Несмотря на то, что звездная пара так и не заключила брак, от их союза подрастает дочь Лила, которая строит карьеру в модельной отрасли.

Кейт Мосс Фото: Getty

Судя по всему, бывшие влюбленные остались в хороших отношениях.

Напомним, Лила Мосс посетила Уимблдон со своим бойфрендом.

Также Фокус писал о том, что возлюбленного Кейт Мосс заметили в компании другой девушки.