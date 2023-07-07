Бойфренда супермодели Кейт Мосс заметили с другой девушкой

Ни Кейт, ни Николай пока что никак не прокомментировали слух о возможном расставании.

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36-летний граф Николай фон Бисмарк, который с 2015 года состоял в отношениях с 49-летней супермоделью Кейт Мосс, был замечен с бывшей девушкой Гарри Стайлса, 33-летней моделью франко-американского происхождения Камиллой Роу. Пара вместе возвращалась в отель, чем спровоцировала слухи о романе, пишет Daily Mail.

Камилла выглядела невероятно в золотом топе с декольте, джинсах и мюлях, в то время как ее спутник был одет в повседневный ансамбль темного цвета.

Поклонники Мосс теперь ломают голову, вместе ли она с Николаем, ведь еще в сентябре прошлого года, когда Кейт запустила свой оздоровительный бренд Cosmoss, он был рядом и всячески поддерживал ее.

"Влюбленность заставляет меня чувствовать себя красивой. Моя дочь Лила вдохновляет меня быть лучшим человеком, которым я могу быть. Мои любимые моменты — это когда вся семья садится вместе обедать солнечным воскресным днем за городом", – говорила Мосс в интервью для Harper's Bazaar в 2022 году.

Первые слухи о том, что Мосс рассталась с Николаем, появлялись еще в 2016-м. Причиной послужили слишком громкие вечеринки графа, которые для Кейт стали невыносимыми. Однако позже они снова сошлись.

Годом ранее супермодель развелась с Джейми Хинсом, с которым была в браке четыре года. Она вышла замуж за гитариста The Kills в 2011 году, но рассталась в 2015 году.

Среди других мужчину в жизни Кейт были Питер Доэрти, Джонни Депп, Джефферсон Хак, который является отцом ее дочери Лилы.

Что касается Камиллы, то, кроме Гарри Стайлса, она встречалась с Девендрой Банхартом и Эндрю ВанВингарденом.

Ни Кейт, ни Николай слухи о разрыве никак не комментируют.

Ранее Фокус писал, что дочь Кейт Мосс показала своего бойфренда.