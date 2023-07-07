Бойфренда супермоделі Кейт Мосс помітили з іншою дівчиною

Ні Кейт, ні Ніколай поки що ніяк не прокоментували чуток про можливе розставання.

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36-річний граф Ніколай фон Бісмарк, який з 2015 року перебував у стосунках з 49-річною супермоделлю Кейт Мосс, був помічений з колишньою дівчиною Гаррі Стайлса, 33-річною моделлю франко-американського походження Каміллою Роу. Пара разом поверталася в готель, чим спровокувала чутки про роман, пише Daily Mail.

Камілла мала неймовірний вигляд у золотому топі з декольте, джинсах і мюлях, тоді як її супутник був одягнений у повсякденний ансамбль темного кольору.

Шанувальники Мосс тепер ламають голову, чи разом вона з Ніколаєм, адже ще у вересні минулого року, коли Кейт запустила свій оздоровчий бренд Cosmoss, він був поруч і всіляко підтримував її.

"Закоханість змушує мене почуватися красивою. Моя дочка Ліла надихає мене бути найкращою людиною, якою я можу бути. Мої улюблені моменти — це коли вся сім'я сідає разом обідати сонячним недільним днем за містом", — говорила Мосс в інтерв'ю для Harper's Bazaar 2022 року.

Перші чутки про те, що Мосс розлучилася з Ніколаєм, з'являлися ще 2016-го. Причиною послужили занадто гучні вечірки графа, які для Кейт стали нестерпними. Однак пізніше вони знову зійшлися.

Роком раніше супермодель розлучилася з Джеймі Гінсом, з яким була у шлюбі чотири роки. Вона вийшла заміж за гітариста The Kills 2011 року, але розійшлася 2015 року.

Серед інших чоловіків у житті Кейт були Пітер Доерті, Джонні Депп, Джефферсон Хак, який є батьком її доньки Ліли.

Що стосується Камілли, то, крім Гаррі Стайлса, вона зустрічалася з Девендрою Банхартом і Ендрю ВанВінгарденом.

Ні Кейт, ні Ніколай чутки про розрив ніяк не коментують.

Раніше Фокус писав, що дочка Кейт Мосс показала свого бойфренда.