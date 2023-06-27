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Стиль життя

Дочка Кейт Мосс показала свого бойфренда (фото)

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Фото: Instagram lilamoss | Ліла Мосс

Джерела повідомляють, що пара разом уже близько року.

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Ліла Мосс, дочка легендарної 49-річної супермоделі Кейт Мосс і 52-річного редактора журналу Джефферсона Хака, була помічена на прогулянці з бойфрендом у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Обранець моделі — 20-річний студент Йоні Хельбітц. Офіційна посада хлопця — координатор електронної комерції / маркетолог модного бренду Self Portrait, де він працює лише два місяці. До цього він працював координатором з електронної комерції в компанії James Lakeland Ltd, а також шість місяців агентом з нерухомості.

Джерела таблоїда повідомили, що два роки тому дует говорив про дружбу, а через рік їхні стосунки стали ближчими.

На прогулянку Ліла одягла обтислий білий укорочений топ без бюстгальтера, який вона поєднала зі спідницею з рюшами і принтом від Sandy Liang. Вона зібрала свої світлі локони в пучок і доповнила образ балетками. В якості аксесуарів вона вибрала золоті прикраси.

Її супутник одягнув сіру футболку, яку поєднав з відповідними джинсами і кросівками Adidas. Вони посміялися, прогулюючись разом, перш ніж зупинитися, щоб перекусити в італійському ресторані.

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Нагадаємо, Кейт Мосс прийшла на Met Gala 2023 у компанії своєї доньки Ліли ібула в сукні, яка явно відсилала до культового образу принцеси Діани.

Раніше Фокус писав, що Ліла Мосс прикрасила обкладинку травневого випуску Vogue Korea.