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Стиль жизни

Дочь Кейт Мосс показала своего бойфренда (фото)

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Фото: Instagram lilamoss | Лила Мосс

Источники сообщают, что пара вместе уже около года.

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Лила Мосс, дочь легендарной 49-летней супермодели Кейт Мосс и 52-летнего редактора журнала Джефферсона Хака, была замечена на прогулке с бойфрендом в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Избранник модели — 20-летний студент Йони Хельбитц. Официальная должность парня — координатор электронной коммерции / маркетолог модного бренда Self Portrait, где он работает всего два месяца. До этого он работал координатором по электронной коммерции в компании James Lakeland Ltd, а также шесть месяцев агентом по недвижимости.

Источники таблоида сообщили, что два года назад дуэт говорил о дружбе, а спустя год их отношения стали ближе.

На прогулку Лила надела облегающий белый укороченный топ без бюстгальтера, который она сочетала с юбкой с рюшами и принтом от Sandy Liang. Она собрала свои светлые локоны в пучок и дополнила образ балетки. В качестве аксессуаров она выбрала золотые украшения.

Ее спутник надел серую футболку, которую сочетал с подходящими джинсами и кроссовками Adidas. Они посмеялись, прогуливаясь вместе, прежде чем остановиться, чтобы перекусить в итальянском ресторане.

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Напомним, Кейт Мосс пришла на Met Gala 2023 в компании своей дочки Лилыи была в платье, которое явно отсылало к культовому образу принцессы Дианы.

Ранее Фокус писал, что Лила Мосс украсила обложку майского выпуска Vogue Korea.