Кэти Перри и Орландо Блум отдыхают с дочкой в Сен-Тропе (фото)

Двухлетняя Дейзи Дав Блум каталась с мамой на водном мотоцикле.

38-летняя американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум отдыхают с дочерью в Сен-Тропе, Франция. Об этом пишет Page Six.

На фотографиях в Сети видно, как Перри катается на водном мотоцикле с двухлетней Дейзи Дав Блум.

Артистка была в сплошном купальнике с оранжевой полоской посередине, который она прикрыла черным спасательным жилетом, а дочь супругов надела полосатую рубашку и розовый спасательный жилет.

Когда они вернулись к яхте, Перри передала дочь Блуму, прежде чем актер "Пиратов Карибского моря" сел на другое транспортное средство.

Актер и певица, которые обручились в 2019 году, этим летом проводят много времени в Европе. Сначала Блум посетил Каннский кинофестиваль, впоследствии пара была замечена на трибунах знаменитого теннисного турнира Уимблдон в Лондоне.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

Кэти Перри и Орландо Блум официально еще не женаты. От первого брака с Мирандой Керр актер воспитывает сына Флинна.

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Напомним, Кэти Перри отправилась на свидание с Орландо Блумом в стильном черном платье.

Также Фокус писал о появлении Кэти Перри и Орландо Блума на Уимблдоне в Лондоне.