Кэти Перри сходила на свидание с женихом в стильном черном платье (фото)

Знаменитость в облегающем платье обнимала своего возлюбленного Орландо Блума во время свидания в Лондоне.

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38-летняя американская певица Кэти Перри выглядела как никогда влюбленной, держась за руки с женихом Орландо Блумом во время ужина в отеле The Twenty Two. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда сцены выглядела сенсационно в платье без рукавов с рюшами и драпировкой спереди от колумбийского дизайнера Maygel Coronel. Облегающий наряд Кэти сочетала босоножками на завязках, дополнив ансамбль золотыми серьгами-капельками.

Свои длинные темные локоны певица уложила в аккуратную прическу, оставив две пряди спереди. Перри добавила яркий акцент в образ, нанеся на губы ярко-красную помаду.

В то же время 46-летний голливудский актер Орландо Блум был в серой рубашке оверсайз, которую он дополнил шортами в тон. Звезда "Пиратов Карибского моря" дополнил аутфит бейсболкой и белыми кроссовками.

Напомним, Maygel Coronel ранее специализировался на создании купальников, но затем перешел на выпуск одежды. Как и пляжная одежда, которая принесла им известность, нынешняя коллекция украшена всевозможными оборками, рюшами и яркими цветами. На Кэти платье 'Garita', которое привлекает внимание благодаря оборкам на подоле.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блума заметили за страстными поцелуями в VIP-зоне Гайд-парка на концерте BST.

Также Фокус писал, что бывшая жена Орландо Блума Миранда Керр рассказала о дружбе с его невестой.