Кеті Перрі сходила на побачення з нареченим у стильній чорній сукні (фото)

Знаменитість у відвертій сукні обіймала свого коханого Орландо Блума під час побачення в Лондоні.

Related video

38-річна американська співачка Кеті Перрі виглядала як ніколи закоханою, тримаючись за руки з нареченим Орландо Блумом під час вечері в готелі The Twenty Two. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Зірка сцени мала сенсаційний вигляд у сукні без рукавів з рюшами і драпіруванням спереду від колумбійського дизайнера Maygel Coronel. Обтисле вбрання Кеті поєднала босоніжками на зав'язках, доповнивши ансамбль золотими сережками-крапельками.

Свої довгі темні локони співачка уклала в акуратну зачіску, залишивши два пасма спереду. Перрі додала яскравий акцент в образ, завдавши на губи яскраво-червону помаду.

Водночас 46-річний голлівудський актор Орландо Блум був у сірій сорочці оверсайз, яку він доповнив шортами в тон. Зірка "Піратів Карибського моря" доповнив аутфіт бейсболкою та білими кросівками.

Нагадаємо, Maygel Coronel раніше спеціалізувався на створенні купальників, але потім перейшов на випуск одягу. Як і пляжний одяг, що приніс їм популярність, нинішня колекція прикрашена всілякими оборками, рюшами і яскравими кольорами. На Кеті сукня 'Garita', яка привертає увагу завдяки оборкам на подолі.

Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блума помітили за пристрасними поцілунками у VIP-зоні Гайд-парку на концерті BST.

Також Фокус писав, що колишня дружина Орландо Блума Міранда Керр розповіла про дружбу з його нареченою.