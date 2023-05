"Як сестри": Міранда Керр розповіла про свої стосунки з Кеті Перрі

Співачка зустрічається з колишнім чоловіком моделі Орландо Блумом.

40-річна австралійська модель Міранда Керр розповіла про стосунки з колишнім чоловіком Орландо Блумом та його нареченою Кеті Перрі. Цим вона поділилася в подкасті Something To Talk About від Stellar.

Мама сина Орландо Блума каже, що 38-річна Кеті Перрі для неї "як сестра".

"Я буквально кожен день кажу, як я вдячна за Кеті", — зізналася австралійська модель.

"Я почуваюся дуже щасливою мати з нею такі стосунки. Вона справді для мене як сестра, і ми начебто пов’язані з першого дня", – додала вона.

Це не перший випадок, коли Міранда та Кеті публічно дружать одна з одною, оскільки дві жінки також позували для кількох спільних фотографій на G’Day USA’s Art Gala, що відбулася в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

Кеті Перрі та Орландо Блум Фото: Getty Images

Керр також розповіла, що вони з Орландо взяли на себе "зобов’язання" поставити потреби свого сина Флінна на перше місце, коли справа доходить до спільного батьківства.

"З першого дня ми з Орландо взяли на себе зобов’язання поставити потреби Флінна на перший план у всьому, що ми робимо. Отже, таким він виріс – з двома люблячими батьками, які бажають йому найкращого", – сказала вона в подкасті.

Міранда Керр та Орландо Блум були одружені три роки (з 2010 по 2013), від їхнього союзу підростає син Флінн. Втім, з часом пара вирішила завершити свою спільну історію і наразі актор зустрічається зі співачкою Кеті Перрі, з якою вони виховують доньку Дейзі Дав Блум.

Кеті Перрі та Орландо Блум Фото: Getty

