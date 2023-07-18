Стиль жизни
Растущая Луна 18-31 июля 2023 года: что сейчас нельзя делать
Сегодня, 18 июля, началась растущая фаза Луны, которая продлится до 31 июля.
Растущая луна: что означает и как распознать
Растущей луной называют период между новолунием и полнолунием. Растущая Луна похожа на узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — именно так начинается это фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Этот промежуток времени сулит возрастание энергии в нашей жизни, из-за чего считается правильным начинать новые дела и вычеркивать из своей жизни токсичных людей.
Растущая Луна: что нужно делать
В период растущей Луны к нам легко приходят положительные перемены. Это удачный промежуток времени для того, чтобы избавится от давних обид и проблем, и начать новую жизнь. Что нужно делать:
- быть уверенным в себе и своих решениях;
- не упускать возможности, которые подбрасывает жизнь;
- быть инициативными и делать первые шаги;
- брать на себя больше ответственности;
- приступать к изучению чего-то нового;
- вычеркивать из жизни токсичных людей.
Растущая Луна: что запрещено делать
- отправляться в далекие путешествия;
- большие физические нагрузки;
- переедать;
- сплетничать;
- оставлять дела незаконченными;
- садиться на строгую диету;
- бездельничать и прожигать время;
- вступать в конфликты с близкими.
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl