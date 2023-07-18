Не наносите фруктово-овощные маски на лицо. Косметолог назвала 3 главные причины

Огуречная, клубничная, картофельная и даже из зелени – рецептами фруктово-овощных масок пестрит весь Интернет. Косметолог Анна Круглик рассказывает Фокусу, почему сезонные овощи, ягоды и фрукты нужно есть, а не наносить на лицо.

"Домашнее" и "натуральное" стало синонимом безопасности, поэтому многие люди с появлением сезонных ягод, фруктов и овощей стараются взять из них максимум "пользы" и пробуют всевозможные маски. Действительно, сезонные ягоды и фрукты содержат антиоксиданты, необходимые витамины и минералы и будут полезны для нашего организма, но лишь в том случае, если их съесть, а не размазать по лицу. Почему не стоит наносить на лицо дары сада-огорода, и чем это чревато для вашей кожи, рассказала косметолог Анна Круглик.

"Я против таких масок. Овощи и фрукты нужно есть, а не делать из них маски, для этого есть специальные косметические маски. Овощные маски имеют поверхностное и временное воздействие, а еще могут навредить" — говорит косметолог.

Ожоги

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Во-первых, важно понимать, что кожа лица отличается от слизистых ЖКТ, поэтому фруктовые и овощные маски могут повредить вашу кожу, вызвав ожоги, раздражения, покраснения.

Не забывайте, что ягоды и фрукты в большой концентрации содержат фруктовые кислоты, которые, несмотря на свою натуральность, могут просто-напросто сжечь нежную и чувствительную кожу лица. В кремах, тониках и лосьонах, в которых есть экстракты тех или иных фруктов, содержится определенная доза этого компонента, уравновешенная другими компонентами. А когда вы наносите на лицо чистую клубнику, к примеру, вы не знаете, какая концентрация фруктовых кислот оказывается на вашей коже.

Если вы используете фруктово-ягодные маски для того, чтобы отбелить кожу, вероятнее всего вы достигнете желаемого эффекта, но результат вас вряд ли порадует. Фруктовые кислоты действительно могут осветлить кожу, но сделают ее беззащитной перед солнечными лучами. Летом, в период активного солнца, это чревато гиперпигментацией и покраснениями на лице.

Аллергия

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"Всевозможные маски из клубники, помидоров и других продуктов, помимо неэффективности могут вызвать аллергические реакции и никогда не дадут такого эффекта, как косметические маски" — говорит Анна Круглик.

Действительно, регулярное использование свежих овощей и фруктов в качестве масок, может спровоцировать аллергическую реакцию. Особенно это касается обладательниц сухой и чувствительной кожи. Но даже с нормальной кожей при использовании определенных "ингредиентов" для маски, можно получить совершено неожиданный эффект. Так, например, маска из помидоров может спровоцировать не просто покраснение, а настоящий ожог, из-за большого содержания кислоты. Также у вас может возникнуть аллергическая реакция на клубнику или другие ягоды.

Неэффективность

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Очевидно, что, собираясь, сделать ягодную маску вы рассчитываете, что антиоксиданты, витамины и минералы, которые содержатся в ягодах, благоприятно отобразятся и на вашей коже. Но на практике сложно определить концентрацию полезных веществ в ягодах или фруктах, а вот остатки удобрений, соли тяжелых металлов с радостью перекочуют на вашу кожу. Максимум, что вы можете получить от подобного рода масок – это минимальное увлажнение верхнего слоя кожи.

Сезонные ягоды и фрукты чрезвычайно полезны, если их употреблять в пищу, они насыщают наш организм полезными микроэлементами, клетчатка способствует слаженной работе желудочно-кишечного тракта. Это в свою очередь отображается на здоровье и внешнем виде вашей кожи. Поэтому, лучше продукты есть, а для профилактики акне, пигментных пятен, отбеливания кожи и прочих косметических проблем использовать специальные средства.

Идеально, если средство индивидуально подберет для вас косметолог, учитывая особенности и проблемы вашей коже.

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