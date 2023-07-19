У Билла Гейтса ответили на слухи о помолвке с новой девушкой

Основатель Microsoft и Паула Херд встречаются около полугода.

67-летний американский бизнесмен Билл Гейтс опроверг слухи о своей помолвке. Об этом пишет Page Six.

Основатель Microsoft накануне спровоцировал домыслы, что он сделал предложение своей девушке Пауле Херд после того, как ее увидели на снимках папарацци с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

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Однако представитель миллиардера подтвердил, что украшение принадлежало 61-летней Херд в течение многих лет и не является признаком того, что пара помолвлена.

"Наш офис может подтвердить, что кольцо, которое видели на миссис Херд, принадлежало ей в течение десятилетий", — отметил представитель Гейтса.

Билл Гейтс Фото: Getty Images

Херд, которая является вдовой бывшего генерального директора Oracle Марка Херда, и бизнес-магнат, состояние которого оценивается в 120 миллиардов долларов, встречаются с февраля 2023 года. Впрочем, пара не комментирует публично свои отношения.

В мае 2021 года Гейтс объявил о разводе с женой Мелиндой после 27 лет брака. Бывшие супруги продолжили воспитывать своих детей: 27-летнюю Дженнифер, 24-летнюю Рори и 20-летнюю Фиби.

Билл Гейтс с бывшей женой Фото: Gates Foundation

Паула, со своей стороны, была замужем за Марком с 1990 года до его смерти в октябре 2019 года после борьбы с раком.

Напомним, девушка Билла Гейтса спровоцировала слухи об их планах пожениться.

Также Фокус писал о помолвке другого миллиардера Джеффа Безоса с его возлюбленной Лорен Санчес.