Ник Джонас трогательно поздравил Приянку Чопру с днем рождения (фото)

Индийской актрисе и модели исполнился 41 год.

30-летний американский певец Ник Джонас поздравил с днем рождения жену Приянку Чопру. Семейным снимком музыкант делится в своем Instagram с 35 млн подписчиков.

Индийской актрисе и Мисс мира 2000 года 18 июля исполнился 41 год.

"Я люблю тебя поздравлять. С днем рождения, моя любовь", — написал Джонас, поделившись фото с возлюбленной с летнего отдыха.

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Приянка Чопра и Ник Джонас

К поздравлениям знаменитости присоединились подписчики Ника.

"Когда Приянка объявила о браке с тобой, у меня было много сомнений. Но теперь я понимаю, почему она выбрала тебя. Желаю всегда видеть вас обоих счастливыми", "Мои любимые навсегда, с днем рождения", "Самые лучшие! Украшение июля!" — пишут фолловеры знаменитостей.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в 2018 году на церемонии в Индии. В начале 2022 стало известно, что звездной паре родила дочь суррогатная мать. Девочку назвали Мелти Мэри и уже показали публике.

Приянка Чопра с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, годовалая дочь Приянки Чопры и Ника Джонаса впервые посетила Royal Ascot.

Также Фокус писал о том, почему Ник Джонас решил сняться в новом фильме жены "Снова любовь".