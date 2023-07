Шакиру заметили с подросшими сыновьями (фото)

Накануне звезда сцены спровоцировала слухи о новом романе.

46-летняя колумбийская певица Шакира сходила на прогулку со своими сыновьями от Жерара Пике. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду сцены заметили в аэропорту в Майами в сером комбинезоне с принтом поверх черного бюстгальтера с белыми кроссовками на платформе. Она дополнила ансамбль массивными солнцезащитными очками и распустила длинные волосы.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Шакира с сыновьями

Шакира носила через плечо черную кожаную сумочку с надписью "To open" (открывать) и "Not for sale" (не для продажи).

Певица ливанского происхождения обняла своих сыновей Милана, 9 лет, и Сашу, 7 лет, которых она воспитывает с бывшим бойфрендом Жераром Пике.

Милан был одет в светло-желтую футболку с изображением уличного скутера, шорты цвета хаки и кроссовки. Он держал бумаги, на которых, казалось, были математические задачи.

Шакира с сыновьями Фото: Instagram shakira

Тем временем Саша был одет в белую футболку с логотипом Rolling Stones на языке, черные шорты и кроссовки.

Публичный выход звездного семейства произошел на фоне новостей о том, что Шакира заинтересована в общении с Джимми Батлером, шестикратным участником Матча всех звезд НБА.

Напомним, как развиваются отношения Шакиры и Джимми Батлера.

Также Фокус писал о новых деталях скандального расставания Шакиры и Жерара Пике.