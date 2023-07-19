"Мы понимали, что поженимся": Дорофеева раскрыла, как Кацурин сделал ей предложение (видео)

После официальной новости о том, что пара оформила свои отношения, влюбленные начали более подробно рассказывать о своей личной жизни.

Украинская певица Надежда Дорофеева поделилась некоторыми подробностями своей личной жизни с ресторатором Михаилом Кацуриным, с которым недавно сыграли свадьбу. Они решили связать свое будущее практически сразу после начала отношений. Об этом она сообщила в интервью "Нашему радио" 18 июля.

"Мы в принципе понимали, что мы поженимся. Мы поняли это с самого начала отношений", — отмечает певица.

По ее словам, возлюбленный Михаил Кацурин сделал ей предложение смешным способом во время поездки на скутере. Произошло это настолько внезапно, что ему пришлось дважды просить ее руки, поскольку сначала артистка не услышала ничего.

"Предложение он мне сделал довольно смешно: мы на скутере ехали в этот момент, и когда он его делал, я была в шлеме и не услышала ничего… Он психанул, остановился, мы вышли, слезли со скутера, и он говорит: "А ты поняла, что я сделал тебе предложение?" Я говорю: "Нет, я ничего не слышала". И он снова это сделал", — вспоминает Надя Дорофеева.

При этом, свою фамилию она не меняла после свадьбы и не собирается в будущем этого делать, как бы не сложилась жизнь.

Напомним, счастливые супруги Надя Дорофеева и Миша Кацурин показали первые семейные фотографии после неожиданного известия о свадьбе.