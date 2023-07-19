Рене Зеллвегер обручилась с известным британским телеведущим, который младше ее на 10 лет

Оскароносная актриса, похоже, во второй раз собралась замуж.

54-летняя актриса Рене Зеллвегер, звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс", помолвлена со своим 44-летним бойфрендом Антом Энстедом. Впрочем, пара официально еще не подтвердила слухи о помолвке. Об этом пишет Daily Mail.

Таблоиды сообщают, что Рене и Ант тайно обручились, а теперь планируют свадьбу. За несколько дней до этой новости ведущий разместил в соцсетях общее фото с актрисой и своими взрослыми детьми от первого брака.

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Рене со своим бойфрендом и его детьми Фото: Instagram ant_anstead

Инсайдер рассказал, что Рене и Ант держат свои планы в тайне, так как они не планируют публичной помолвки и пышной свадьбы.

"Она говорила своему ближайшему окружению об организации их свадьбы, все будет очень сдержанно. Ее отношения с Антом очень крепкие, они безумно влюблены друг в друга и не могут дождаться, когда смогут пожениться", — сообщил источник.

Однако позже уже другой источник заявил, что помолвки не было, а совместные фото – это просто снимки с новоселья. Ант продал свой любимый дом в Лагуна-Бич, Калифорния, пара нашла дом своей мечты и теперь переезжает туда.

Для совместного фото Рене позировала в роскошном золотом платье от Dolce & Gabbana.

Рене Зеллвегер и Ант Энстед встречаются с июня 2021 года после встречи на шоу Anstead Discovery + "Celebrity IOU: Joyride".

Ант отметил два года романа с Рене романтическим видео

Ведущий до встречи с Рене был женат дважды. У него трое детей, младший из которых, сын Хадсон, родился в 2019 году.

До отношений с Антом, Рене была замужем за звездой кантри Кенни Чесни. Однако этот брак продлился всего четыре месяца, и пара развелась в 2005 году.

Также актриса была помолвлена с актером Джимом Керри с 1999 по 2000 год.

Продолжительный роман был у нее и с актером Брэдли Купером, с которым она познакомилась на съемках фильма "Дело 39" в 2009 году.

Пара жила вместе и даже ходили слухи о том, что они помолвлены, но Рене и Брэдли расстались в 2011 году.

Дольше всего Зеллвегер встречалась с музыкантом Дойлом Брэмхоллом II, с которым она впервые встретилась в Техасском университете еще в восьмидесятых. Этот роман длился с 2012 по 2019 год.

Рене нет в соцсетях, но ее друзья уже не раз отмечали, что она счастлива в своих новых отношениях и они с Энстедом прекрасно подходят друг другу.

"Рене креативна и часто выбирает парней, которые мыслят нестандартно. Она и Ант не любят внимания к себе, так что это их объединяет. Он творческий парень с множеством интересов и этим ей нравится", — говорил источник.

Ранее Фокус писал о романе Рене Зеллвегер и Анта Энстеда.