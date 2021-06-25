Рене Зеллвегер завела роман с британским ведущим, который младше ее на 10 лет

Избранником двукратной лауреатки "Оскара" стал Ант Энстед

Таблоиды сообщили о новом романе 52-летней американской актрисы Рене Зеллвегер, известной по фильмам "Бриджит Джонс". Актриса встерчается с 42-летним британским телеведущим Антом Энстедом. Об этом пишет TMZ.

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Предполагается, что влюбленные познакомились на работе – недавно они вместе трудились над съемками его шоу Discovery + Celebrity IOU Joyride. Неизвестно, когда именно начался их роман, но у ведущего только три дня назад завершился бракоразводный процесс с женой Кристиной Хаак, также известной американской телеведущей и инвестором в недвижимость.

[ + – ] Ант Энстед с сыном Хадсоном/Instagram ant_anstead [ + – ] Ант Энстед

Бывшие супруги прожили в браке три года, у них есть годовалый сын Хадсон, опека над которым у них будет совместной. Кроме того, у Анстеда есть двое детей от первого брака. Он сейчас ведет программу "Махинаторы" (англ. Wheeler Dealers)на канале Discovery. Сюжет программы — покупка, реставрация и перепродажа с выгодой классического автомобиля.

Рене Зеллвегер в 2000-х годах была обручена с актером Джимом Керри, также она встречалась с музыкантом Джеком Уайтом и актером Брэдли Купером. В 2005 году актриса вышла замуж за кантри-музыканта Кенни Чесни, но уже спустя четыре месяца их брак был аннулирован.

[ + – ] Встреча Рене и Брэдли Купера на церемонии "Оскар" Фото: tmz

[ + – ] Рене Зеллвегер и Дойл Брамхолл II Фото: tmz

С 2012 года Рене встречалась с музыкантом Дойлом Брамхоллом II. Детей у нее нет.

Напомним, в 2020 году Рене получила свой второй "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" за роль а фильме "Джуди": байопике о знаменитой Джуди Гарланд. Свой первый "Оскар" актриса получила в номинации "Лучшая женская роль второго плана" в 2004 году за роль в фильме "Холодная гора".