Рене Зеллвегер завела роман з британським ведучим, який молодший за неї на 10 років

Обранцем дворазової лауреатки "Оскара" став Ант Енстед

Таблоїди повідомили про новий роман 52-річної американської актриси Рене Зеллвегер, відомої за фільмами "Бріджит Джонс". Актриса зустрічається з 42-річним британським телеведучим Антом Енстедом. Про це пише TMZ.

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Передбачається, що закохані познайомилися на роботі — недавно вони разом працювали над зйомками його шоу Discovery + Celebrity IOU Joyride. Невідомо, коли саме почався їхній роман, але у ведучого тільки три дні тому завершився шлюборозлучний процес з дружиною Христиною Хаак, також відомою як американська телеведуча та інвестор у нерухомість.

[ + – ] Ант Енстед із сином Хадсоном/Instagram ant_anstead [ + – ] Ант Енстед

Колишнє подружжя прожило в шлюбі три роки, у них є однорічний син Хадсон, опіка над яким у них буде спільною. Крім того, в Анстед є двоє дітей від першого шлюбу. Він зараз веде програму "Махінатори" (англ. Wheeler Dealers) на каналі Discovery. Сюжет програми — покупка, реставрація і перепродаж з вигодою класичного автомобіля.

Рене Зеллвегер у 2000-х роках була заручена з актором Джимом Керрі, також вона зустрічалася з музикантом Джеком Вайтом і актором Бредлі Купером. У 2005 році актриса вийшла заміж за кантрі-музиканта Кенні Чесні, але вже через чотири місяці їхній шлюб був анульований.

[ + – ] Зустріч Рене і Бредлі Купера на церемонії "Оскар" Фото: tmz

[ + – ] Рене Зеллвегер і Дойл Брамхолл II Фото: tmz

З 2012 року Рене зустрічалася з музикантом Дойлом Брамхоллом II. Дітей у неї немає.

Нагадаємо, у 2020 році Рене отримала свій другий "Оскар" у номінації "Краща жіноча роль" за роль у фільмі "Джуді": байопіку про знамениту Джуді Гарланд. Свій перший "Оскар" актриса отримала в номінації "Краща жіноча роль другого плану" у 2004 році за роль у фільмі "Холодна гора".