Дженнифер Лопес в роскошном платье макси отправилась за мебелью (фото)

Знаменитость продолжает обустраивать свое семейное гнездышко за 61 миллион долларов.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает раздавать стиль. Знаменитость для выхода за ворота своего особняка выбирает наряды, которые просто не могут не привлечь внимания. Ее последнее появление на улицах Лос-Анджелеса не стало исключением, пишет Hello.

Знаменитость выглядела совершенно сногсшибательно, надев ярко-красное макси-платье со стильным вырезом халтер на шее и элегантным шлейфом. Оно было украшено металлическими люверсами и деталями, которые идеально сочетались с выбором классических серебряных украшений.

Дженнифер дополнила свой яркий образ малиновой сумочкой с тиснением под крокодила, парой больших солнцезащитных очков с серебряной оправой и коричневыми линзами, красным кожаным браслетом с заклепками, а также эспадрильями светлого цвета.

Фото: Getty

Во время прогулки Дженнифер пообедала в ресторане The Ivy, а затем отправилась присматриваться к мебели в фешенебельных магазинах Калифорнии, поскольку активно занята обустройством семейного гнездышка.

Совсем недавно Лопес отметила годовщину свадьбы с оскароносным актером и режиссером Беном Аффлеком. Она опубликовала видео их свидания, на которое надела бежевое мини-платье, отделанное стразами, и босоножки на огромной шпильке.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес во время выбора сантехники лично залезла в понравившуюся ванну, чтобы оценить ее удобство.