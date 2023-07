Какие продукты нужно исключить, чтобы похудеть: 7 врагов вашей талии

Хотите уменьшить талию и похудеть? Исключите эти продукты из своего рациона как можно скорее.

Борьба с жиром на животе или "ушками" на боках может быть длительной и безрезультатной. Сокращение калорий, употребление большего количества белка и контроль углеводов — популярные способы сбросить лишние килограммы. Эти методы могут помочь в борьбе с нежелательным жиром на животе, но есть определенные продукты, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите похудеть этим летом. Если вы все еще едите эти продукты, то вряд ли в ближайшем будущем избавитесь от жира на животе. Об этом пишет Eat This, Not That.

На появление абдоминального жира может влиять ряд факторов, включая гормоны и пол. Конечно, выбор продуктов питания также может сыграть важную роль. Потребление большего количества калорий, чем вы сжигаете в день, может привести к увеличению веса. Кроме того, на ваш вес и жировую массу могут влиять типы калорий, которые вы выбираете. Согласно исследованиям, потребление большого количества добавленного сахара способствует ожирению.

Для того чтобы похудеть, нужно изменить свои пищевые привычки и следить за тем, что попадает в вашу тарелку. Если вы будете продолжать есть эти 7 продуктов, то вряд ли сможете быстро похудеть.

Пироги

Фото: Getty Images

Различные пироги – это сладкий и доступный десерт на праздниках и торжествах. Тем не менее, даже пироги с фруктами, могут содержать огромное количество добавленного сахара. Хотя рецепты пирогов различаются, вы можете легко найти порцию пирога, содержащую более 25 граммов добавленного сахара. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам потреблять не более 25 граммов (100 калорий) добавленного сахара в день, в то время как мужчинам следует ограничить их потребление до 36 граммов (150 калорий). Это означает, что на один кусок пирога может уйти весь ваш дневной бюджет на сахар.

Брауни

Еще один любимый десерт, брауни, также известен большим содержанием сахара. При приготовлении домашних пирожных используется большое количество сахара, не говоря уже о том, который содержится в шоколаде. Такое количество добавленного сахара может разрушить все ваши планы относительно потери веса.

При выпечке вы можете использовать кусочки темного шоколада с низким содержанием сахара, чтобы сократить его количество в своих пирожных. Кроме того, рассмотрите возможность замены части сахарного песка на неподслащенное яблочное пюре, это также отличный метод снизить количество сахара в десерте.

Обезжиренный йогурт

Фото: Pexels

Несмотря на то, что обезжиренный йогурт позиционируется как диетический продукт, он часто является скрытым источником добавленного сахара. Например, в одной порции может быть более 17 г сахара. Хотя этот продукт может содержать менее 150 калорий, что делает его полезным для здоровья, он может замедлять процесс похудения.

Вместо этого ищите йогурт с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара. Помимо снижения потребления сахара, эта замена увеличит количество белка в вашем рационе, что может привести к снижению суточной калорийности.

Злаковые батончики

Злаковые батончики, популярный продукт для завтрака, не содержат насыщающих ингредиентов. В большинстве из них минимальное количество белка и клетчатки, в результате чего вы получаете менее сытную еду или перекус, не говоря уже о высоком содержании сахара во многих из этих батончиков.

Если вы ищете батончик для быстрого перекуса, выбирайте вариант с менее чем 6 граммами добавленного сахара, не менее 8 граммами белка и 2 граммами клетчатки.

Гранола

Фото: Pexels

Независимо от того, используете ли вы мюсли в качестве начинки для йогурта или едите в миске с молоком, мюсли также могут помешать вам избавиться от жира на животе. Гранолу часто готовят с маслом, орехами, семенами и добавленным сахаром, что делает ее более калорийной. В то время как орехи, семена и овес в мюсли являются насыщающими ингредиентами из-за содержания в них белка и клетчатки, добавленный сахар, сухофрукты и масло могут стать не самым полезным источником калорий.

В следующий раз подумайте о том, чтобы приготовить гранолу дома и использовать меньше сахара и масла, чем в магазинной версии.

Соус барбекю

Ароматный способ украсить мясо на гриле. Возможно, вас удивит количество сахара в соусе барбекю. В двух столовых ложках соуса может быть около 10 г сахара, а многие при приготовлении используют гораздо больше.

Если вы хотите уменьшить количество сахара, которое вы получаете из соуса барбекю, но все же хотите добавить аромат своему мясу, попробуйте заранее замариновать его с травами, специями, чесноком, горчицей и яблочным уксусом для аромата, но без сахара.

Сухофрукты

Фото: Freepik

И последнее, но не менее важное: если вы хотите избавиться от жира на животе, откажитесь от сухофруктов! Сухофрукты могут быть источником клетчатки и железа, но многие сорта содержат значительное количество добавленного сахара. Изюм традиционно не содержит добавленного сахара, но в большинстве других сухофруктов он присутствует. Лучше отдайте предпочтение целым фруктам, так как они содержат больше клетчатки и объема на порцию. Но если сухофрукты необходимы для вас, ищите те, которые не содержат добавленного сахара и не помешают вам в процессе похудения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.