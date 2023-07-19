Киану Ривз прокатился на кастомном мотоцикле по Лос-Анджелесу

Киану знает толк в хороших мотоциклах и в свободное время с удовольствием гоняет на своем круизере.

58-летний американский актер Киану Ривз в перерывах между съемками наслаждается поездками на байке. Недавно звезду заметили в городе на синем мотоцикле, пишет Daily Mail.

Киану был одет в черную куртку для мотокросса и перчатки, пару оливково-зеленых брюк и коричневые ботинки. На голове у него красовался защитный красно-черный шлем, а глаза он спрятал за темными солнцезащитными очками.

Свои вещи он носил в черном рюкзаке, прикрепив к сумке кепку дальнобойщика.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Прогулка состоялась после того, как Киану воссоединился с бывшей девушкой Софией Копполой на мероприятии House of Suntory в прошлом месяце. Оно было приурочено к 100-летию легендарного виски, состоялось в отеле The Londoner Hotel в Англии. Киану присутствовал на премьере короткометражного фильма 52-летней Софии, посвященного легендарной компании.

Ривз снялся в короткометражном фильме "День годовщины Сантори", режиссером которого является Коппола, и в документальном сериале "Природа и дух Японии", снятом ее братом Романом Копполой. Оба были созданы в партнерстве с Suntory.

В 1992 году Ривз уже появлялся в рекламе бренда.

Киану Ривз давно увлекается байками. Более того, в 2011 году он и инженер-механик Гард Холлингер основали компанию Arch Motorcycle по производству кастомных мотоциклов. За первые девять лет деятельности Arch Motorcycle выпустил уже три модели мотоциклов.

Компания Arch Motorcycle выпускает кастомные мотоциклы

Первый круизер, мотоцикл для дальних путешествий, был представлен в 2015 году и стоил 80 тысяч долларов, что вчетверо дороже "Харлея" и вдвое Ducati.

Последовавшие за ним два мотоцикла были не дешевле, а модель Аrch Method 143, концептуальный круизер для любителей роскоши, и вовсе вышел всего в количестве 23 штуки.

Ранее Фокус писал, что Киану Ривз вернулся к музыкальной карьере и взял в руки бас-гитару.