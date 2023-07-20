Джордж Клуни призвал мировое сообщество ликвидировать ЧВК "Вагнер"

Актер уверен, что мир должен более решительно действовать против преступной группировки, которая решает вопросы с помощью пыток, насилия и убийств.

62-летний американский актер, режиссер и предприниматель Джордж Клуни в колонке для издания The Economist высказал свое мнение по поводу ЧВК "Вагнер", подведя читателей к тому, какую опасность она представляет, и почему ее надо уничтожить.

Вспоминая о неудавшемся походе наемников Евгения Пригожина на Москву 24 июня, он рассуждает о том, что теперь будет с вагнеровцами.

"Ясно то, что "Вагнер" был одной из самых успешных внешнеполитических инициатив России за последнее десятилетие. Группа позволила России расширить свое влияние на нестабильные государства, особенно в Африке, продвигая свои экономические интересы, часто насильственными методами. Воспринимаемая "Вагнером" нестабильность в данный момент предлагает Америке и более широкому международному сообществу беспрецедентную возможность противостоять использованию Россией этой подпитываемой жестокостью и коррупцией силы за границей", – пишет актер.

Клуни указывает на то, что в Центральноафриканской Республике методы работы вагнеровцев можно увидеть наиболее полно.

"В ЦАР Вагнер создал руководство по захвату правительства, используя до безобразия простую сделку: защита режима в обмен на концессии на добычу полезных ископаемых. Вагнер помог президенту страны Фостену-Арканжу Туадере набрать, обучить и вооружить параллельную армию, предназначенную для защиты пророссийского режима, и она использовала массовое насилие, чтобы подавить оппозицию и получить контроль над обширными горнодобывающими концессиями", – говорится в публикации.

По словам Джорджа, когда лидеры ЦАР предоставили лицензию на грабеж, Вагнер использовал террор, чтобы приватизировать и истощить минеральные богатства страны, получая оплату "конфликтным золотом и кровавыми алмазами".

"Вредоносное присутствие "Вагнера" усугубило череду гуманитарных кризисов в ЦАР, способствуя повышению уровня смертности более чем в два раза по сравнению с любой другой страной мира".

Согласно недавнему расследованию The Sentry, одним из организаторов которой является Клуни, стратегия вагнеровцев ы ЦАР заключалась в том, чтобы не оставлять никаких следов своих преступлений. The Sentry ("Часовой") – проект, цель которого — разыскать и помочь привлечь к ответственности тех, кто финансирует вооруженные конфликты в Африке и получает от них выгоду.

В ЦАР "Вагнер" курирует добычу алмазов и золота "на крови" Фото: ТСН

"Следователи допросили солдат-автомобилистов и милиционеров из подчинения "Вагнера", которые заявили, что их обучали пыткам — отрезать руки и ноги, срывать ногти, душить и сжигать людей заживо", – говорится в отчете.

"Эта стратегия, используемая в различных формах в Ливии, Мали, Судане и других странах, служит интересам России несколькими способами. Относительно небольшое количество наемников помогает расширить глобальное влияние страны по дешевке, предлагая российскому правительству неправдоподобное отрицание, поскольку оно с подавляющей силой поддерживает режимы изгоев и полевых командиров. Этот подход одновременно создает разнообразный набор дойных коров на черном рынке в то время, когда санкции, связанные с Украиной, ограничили доступ России к иностранной валюте и мировым рынкам. А "Вагнер" служит всеобъемлющей стратегической цели России: подрыву демократии в Африке", – продолжает Клуни.

Он не верит, что Путин пойдет на ликвидацию этой ЧВК, поскольку она остается для РФ экономически эффективным способом расширения своего влияния. Договоренности группы слишком прибыльны, чтобы Россия и ее авторитарные союзники могли их изменить.

"Короче говоря, в любой потенциально измененной форме вирус "Вагнера" будет жить. И неразбериха текущего момента предоставляет Америке и международному сообществу в целом идеальную возможность принять меры как против операции, так и против ее инициатора", – резюмирует автор.

Санкции, введенные Минфином США в отношении связанных с "Вагнером" компаний, которые торгуют кровавыми алмазами и спорным золотом, недостаточны.

"Необходима более надежная стратегия, чтобы противостоять угрозе, которую модель "Вагнера" представляет для глобального мира, прав человека и надлежащего управления. Америка, Европейский союз и другие союзники должны сосредоточиться на том, чтобы привлечь Вагнера к финансовой и юридической ответственности. Они должны создать специальную коалицию, направленную на демонтаж бизнес-империи группировки, опираясь на уроки аналогичных усилий, направленных против "Исламского государства" и "Аль-Каиды". Ужесточение санкций в отношении сетей, связанных с автомобилестроением и другими африканскими странами, включая юристов и финансистов, которые их поддерживают, может оказать сдерживающее воздействие на тех, кто рассматривает будущие союзы с "Вагнером" — или как там его преемник может называться — и затруднить его, чтобы система финансировала сама себя", – подчеркивает Клуни.

Он призывает уделить первоочередное внимание расследованию и судебному преследованию тех, кто несет наибольшую ответственность за военные преступления и преступления против человечности, будь то сотрудники "Вагнера" или лидеры режима и местные полевые командиры, связанные с "Вагнером".

Ранее Фокус писал, что жена Джорджа Клуни, известный юрист Амаль Клуни является членом международной юридической группы, консультирующей Украину по обеспечению ответственности украинских жертв в национальных юрисдикциях.