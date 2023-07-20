Гитарист Queen Брайан Мэй подарил себе роскошный замок на 76-летие (фото, видео)

Мэй, получивший в начале этого года рыцарское звание, купил имение за 25 миллионов фунтов стерлингов в графстве Суррей.

Сэр Брайан Мэй, гитарист легендарной группы Queen, играл на Золотом и Платиновом юбилеях королевы Елизаветы, а на свое 76-летие сделал себе по-настоящему королевский подарок. Гитарист купил замок в графстве Суррей. Об этом пишет Daily Mail.

За роскошное имение он выложил 25 миллионов фунтов стерлингов.

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Построенный в 1920-х годах особняк, который стоит на месте бывшей фермы 16-го века, окружен парком и может похвастаться сразу пятью залами для приемов.

И хоть его десять спален могут показаться довольно ничтожными по сравнению с 52 "королевскими" спальнями Букингемского дворца (дополненными еще 188 спальнями для персонала), в особняке Брайана все равно есть на что посмотреть.

Он принадлежал нескольким магнатам, у которых были деньги, чтобы побаловать себя любым способом, который им взбредет в голову.

С одной стороны имение окружает лес, с другой – роскошные сады и обширный парк.

В восточном крыле — относительно новой пристройке — есть крытый бассейн, студия, спа, сауна и тренажерный зал.

Также тут имеется ванная комната в стиле ар-деко — одна из десяти ванных комнат, которая была спасена с довоенного океанского лайнера, а затем отреставрирована и помещена в новый дом.

На территории имения есть даже смотровая башня, с которой все, что можно увидеть, является частью усадьбы.

Решение переехать из Лондона, Брайан Мэй и его вторая жена Анита Добсон, звезда сериала EastEnders приняли еще в 2021 году.

Брайан Мэй и его жена Анита Добсон Фото: Getty Images

Тогда пара потеряла множество памятных вещей и ценностей, когда их дом в престижном районе Кенсингтон, Западный Лондон, был затоплен сточными водами из-за сильных дождей. Тогда разъяренный музыкант, которому пришлось спасать вещи из затопленного подвала, заявил, что всему виной постоянные строительные работы в его районе.

Дом Брайана Мэя сильно пострадал во время ливня в 2021 году

"Исторически за 150 лет Кенсингтон ни разу не затопило из-за дождевой воды. Почему это случилось? Почти наверняка это результат подвальных перестроек, которые преследовали этот район последние 10 лет", — заявил Брайан, отметив, что "Лондону грозит опасность утонуть в собственных сточных водах".

Тогда, ливень, обрушившийся на Лондон, спровоцировал, как писали СМИ, настоящий "библейский потоп".

Но в его новом доме такая опасность ему явно не грозит и ему хватит места, чтобы разместить все свои сокровища.