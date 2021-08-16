Гитарист Queen Брайан Мэй остался без жилья из-за "библейского" потопа в Лондоне (видео)

Решение уехать Мэй и его жена Анита Добсон приняли почти через месяц после ливня в Лондоне, который из-за его масштабов и разрушительной силы прозвали "библейским".

74-летний британский рок-музыкант Брайан Мэй, наиболее известный как гитарист группы Queen и автор многих хитов коллектива, а вне музыки – ученый-астрофизик, решил избавиться от своего дома в Кенсингтоне, знаменитом районе на западе британской столицы, после того, как подвал жилья затопило во время масштабных ливней в Лондоне, пишет Daily Mail.

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На своей странице в Instagram Мэй показал последствия наводнения своим 2,8 млн подписчиков. На кадрах видно грязные мокрые полы и валяющиеся вещи, в том числе фотоальбомы и выпавшие из них снимки.

"После прекрасного дня в Королевском колледже Холлоуэй мы вернулись в свой дом в ужасе. Весь нижний этаж был затоплен стоком сточных вод, который покрыл наши ковры, коврики и все виды драгоценных (для нас) вещей зловонным илом. Это отвратительно и даже душераздирающе. Такое ощущение, что на нас вторглись, осквернили. На полу в подвале у Аниты (Анита Добсон – жена музыканта – ред.) хранились памятные вещи – и большая их часть промокла и испорчена. Я спас все мои самые ценные детские фотоальбомы и альбомы для вырезок из дома-студии, потому что несколько месяцев назад ему угрожал лесной пожар. Куда я все это положил для безопасности? В подвале здесь, в Кенсингтоне. Ирония. Сегодня это превратилось в мокрый беспорядок. Я опустошен — это всего лишь "вещи", но когда фотография тускнеет, мне кажется, что это "Назад в будущее" – такое ощущение, что многое из моего прошлого стерто", – объяснил артист.

Он подчеркнул, что очень зол, ведь за последние 150 лет Кенсингтон ни разу не затапливало. Однако теперь это произошло.

"Почему это случилось? Это почти наверняка результат того, что все подвальные здания преследовали этот район последние 10 лет. Королевский городской совет Кенсингтона и Челси был предупрежден много лет назад, что опускание стольких глубоких подвальных помещений приведет к перекрытию водоносных горизонтов под нашим жилым пространством и сделает дренажную систему неэффективной", – написал Мэй.

Вместе с женой он решил покинуть Лондон. Говоря с The Mirror об их решении, Брайан объяснил:

"Дом разрушен, и это душераздирающе. Забавно то, что мы долгое время ненавидели жить там, где находимся. Мы вложили много любви и заботы в строительство дома, но окружающая среда так долго оставалась ужасной. Вот уже около восьми лет они строят подвалы повсюду, и там постоянный шум, движение, пыль, загрязнение и грубость. Лондон сейчас жесток".

Последнее наводнение стало катализаторов и заставило пару действовать решительно. После того, как четыре дня они пытались спасти уцелевшее, решение вызрело окончательно. Мэй без обиняков назвал прямого, по его мнению, виновника такого шага.

"Это прямой результат печально известного RBKC (Королевский боро Кенсингтон и Челси) позволившего разрушить качество нашей жизни. Это те самые люди, которые скандально допустили неправильную облицовку башни Гренфелл, что привело к гибели многих людей. Те же самые люди, которые предоставили обширную территорию в конце исторических зданий на Кенсингтон-Хай-стрит, чтобы разрешить застройщиками строительство чудовищного сооружения – Дворцовые ворота – 1, несмотря на возражения почти всего населения Кенсингтона. Тот же самый совет, который позволил эгоистичным ублюдкам, строящим подвал, разрушать жизни жителей на бесконечные годы шумом, загрязнением и разрушением нашей среды обитания чисто спекулятивным строительством подвала. RBKC был назван одним из самых коррумпированных и небрежных городских советов в Англии. Я считаю их ответственными за все несчастья, которые происходят сегодня вечером в моем районе. Пора привлечь их к ответственности", – сообщил он в соцсети, снова продемонстрировав результаты затопления.

"У нас больше не будет прежних чувств к этому дому. Мы не вернем ему то, что было" – признался он.

Куда именно собирается переехать семья музыканта, на данный момент неизвестно.

Ливень, о котором говорит Мэй, обрушился на Лондон 12 июля, а 25-го июля столицу Великобритании накрыл еще более сильный дождь, превратив улицы города в одно сплошное озеро.

Напомним, в прошлом году Мэй перенес сердечный приступ и чуть не умер. По его словам, он "был в агонии".