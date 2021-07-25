"Это канал, а не дорога": Лондон накрыл сильнейший ливень (видео, фото)

Потоп в Лондоне случился уже второй раз на протяжении июля.

Сильные ливни и грозы привели к наводнениям в некоторых частях Лондона. Вода быстро поднялась, перекрыв десятки дорог и затронув линии метро, сообщает BBC.

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На большей части юго-востока Англии действует предупреждение о грозе с желтым цветом, в некоторых районах прогнозируется выпадение осадков от 75 до 100 мм.

Были также выпущены еще 14 локальных предупреждений о наводнении, охватывающих большую часть столицы и часть округов.

Один горожанин написал в Twitter, что вода текла "выше тротуара". "Невозможно ходить по тротуару. Чтобы сесть в автобус, нужно погрузиться в воду по колено. Это канал, а не дорога", – добавил он.

28-летний Эдди Эллиотт заявил: "Я родился и вырос в Лондоне, но никогда не видел ничего подобного".

Многие дороги в городе закрыты из-за наводнения, на других – огромные пробки. Также закрыты восемь станций метро и одна наземная станция.

Метеоролог Стивен Китс сказал, что шторм вызван конвергенцией воздушных потоков, когда тепло от поверхности земли поднялось до более прохладного воздуха в атмосфере.

Лондон в июле уже пострадал от наводнения после того, как месячная норма осадков выпала за один день.

Напомним, мощный потоп в Германии начался 15 июля. Из-за него власти страны объявили режим военной катастрофы. От сильного наводнения пострадала и Бельгия: сообщалось о 36 жертвах.