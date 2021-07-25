"Це канал, а не дорога": Лондон накрила сильна злива (відео, фото)

Потоп у Лондоні стався вже другий раз протягом липня.

Сильні зливи та грози призвели до повеней у деяких частинах Лондона. Вода швидко піднялася, перекривши десятки доріг і торкнувшись лінії метро, повідомляє BBC.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Офіційні особи не рекомендують виходити на вулиці.

На більшій частині південного сходу Англії діє попередження про грозу з жовтим кольором, у деяких районах прогнозують випадання опадів від 75 до 100 мм.

Були також випущені ще 14 локальних попереджень про повінь, які охоплюють велику частину столиці та частину округів.

Один городянин написав у Twitter, що вода текла "вище тротуару". "Неможливо ходити по тротуару. Щоб сісти в автобус, потрібно зануритися в воду по коліно. Це канал, а не дорога", — додав він.

28-річний Едді Елліотт заявив: "Я народився та виріс в Лондоні, але ніколи не бачив нічого подібного".

Багато доріг у місті закриті через повінь, на інших — величезні затори. Також закрито вісім станцій метро й одна наземна станція.

Метеоролог Стівен Кітс сказав, що шторм викликаний конвергенцією повітряних потоків, коли тепло від поверхні землі піднялося до більш прохолодного повітря в атмосфері.

Лондон у липні вже постраждав від повені після того, як місячна норма опадів випала за один день.

Нагадаємо, потужний потоп у Німеччині почався 15 липня. Через нього влада країни оголосила режим воєнної катастрофи. Від сильної повені постраждала і Бельгія: повідомлялося про 36 жертв.