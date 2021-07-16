На заході Німеччини через повінь оголошено режим воєнної катастрофи (відео)
Для ліквідації наслідків потопу вже залучено близько тисячі бійців бундесверу.
Міністерство оборони Німеччини оголосило режим військової катастрофи на заході ФРН через тривалу повінь.
Як передає Die Welt, про це заявив представник оборонного відомства.
"Це означає, що органи, які приймають рішення, будуть винесені вперед, саме туди, де вони необхідні", — пояснив він.
За його словами, командир підрозділу на місці зможе вирішити, чи буде надана нужденним броньована евакуаційна машина, військова вантажівка чи генератор.
Видання уточнює, що наразі для усунення наслідків стихійного лиха вже залучені 900 бійців бундесверу.
Раніше повідомлялося, що близько 3,5 тисячі людей постраждали в районі Айвалер після потужного потопу, а зниклими безвісті вважаються близько 1300 осіб.
Канцлерка ФРН Ангела Меркель прокоментувала масштабний потоп, заявивши, що вона "шокована повідомленнями", які надходять з південного заходу країни.
Нагадаємо, на Німеччину обрушився потужний потоп. Рясні опади призвели до затоплення кількох районів на південному заході Німеччини, і спершу повідомлялося про сім загиблих. За даними влади, у місті Аденау через повінь пропали безвісти до 60 осіб.
Пізніше стало відомо, що число жертв потопу в Німеччині зросло до 42 осіб. Найбільше людей загинуло в районі Айвалер.