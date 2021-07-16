На западе Германии из-за наводнения объявлен режим военной катастрофы (видео)
Для ликвидации последствий потопа уже задействовано порядка тысячи бойцов бундесвера.
Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе ФРГ из-за продолжающегося наводнения.
Как передает Die Welt, об этом заявил сообщил представитель оборонного ведомства.
"Это значит, что органы, принимающие решения, будут вынесены вперед, именно туда, где они необходимы", – объяснил он.
По его словам, командир подразделения на месте сможет решить, будет ли предоставлена нуждающимся бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор.
Издание уточняет, что на данный момент для устранения последствий стихийного бедствия уже задействованы 900 бойцов бундесвера.
Ранее сообщалось, что около 3,5 тысяч человек пострадали в районе Айвалер после мощного потопа, а пропавшими без вести числятся около 1300 человек.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала масштабный потоп, заявив, что она "шокирована сообщениями", поступающими с юго-запада страны.
Напомним, на Германию обрушился мощный потоп. Обильные осадки привели к затоплению нескольких районов на юге-западе Германии, и сперва сообщалось о семи погибших. По данным властей, в городе Аденау из-за наводнений пропали без вести до 60 человек.
Позже стало известно, что число жертв потопа в Германии выросло до 42 человек. Больше всех людей погибло в районе Айвалер.