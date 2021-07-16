На западе Германии из-за наводнения объявлен режим военной катастрофы (видео)

Для ликвидации последствий потопа уже задействовано порядка тысячи бойцов бундесвера.

Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе ФРГ из-за продолжающегося наводнения.

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Как передает Die Welt, об этом заявил сообщил представитель оборонного ведомства.

"Это значит, что органы, принимающие решения, будут вынесены вперед, именно туда, где они необходимы", – объяснил он.

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По его словам, командир подразделения на месте сможет решить, будет ли предоставлена нуждающимся бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор.

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Издание уточняет, что на данный момент для устранения последствий стихийного бедствия уже задействованы 900 бойцов бундесвера.

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Ранее сообщалось, что около 3,5 тысяч человек пострадали в районе Айвалер после мощного потопа, а пропавшими без вести числятся около 1300 человек.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала масштабный потоп, заявив, что она "шокирована сообщениями", поступающими с юго-запада страны.

Напомним, на Германию обрушился мощный потоп. Обильные осадки привели к затоплению нескольких районов на юге-западе Германии, и сперва сообщалось о семи погибших. По данным властей, в городе Аденау из-за наводнений пропали без вести до 60 человек.

Позже стало известно, что число жертв потопа в Германии выросло до 42 человек. Больше всех людей погибло в районе Айвалер.