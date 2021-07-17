Потоп у Бельгії: під час інтерв'ю мера міста почав валитися житловий будинок (відео)
На камери потрапили і двоє чоловіків, які зістрибнули з даху на сусідню будівлю.
Під час спілкування з журналістами Філіпа Годена, мера постраждалого від повені бельгійського міста Пепенстер, за спиною чоловіка почав валитися житловий будинок. Це зняв місцевий телеканал VTM.
Поки Годен давав інтерв'ю журналістам стіна будівлі почала падати. З будинку прямо в воду почали випадати предмети меблів і домашнього вжитку.
Незабаром на камери потрапили й двоє людей, які стрибнули з даху на сусідню будівлю.
Відзначимо, через повені в бельгійському місті Пепенстер були частково або повністю зруйновані десятки будівель. За останньою інформацією, жертвами катастрофи в Бельгії стали 20 осіб, ще 20 вважаються зниклими безвісти.
Раніше ми розповідали, що через сильний потоп страждає і Німеччина. 16 липня повідомлялося, що через повінь зниклими безвісти значилися близько 1,3 тис. осіб. Всього по Німеччині постраждали близько 3,5 тис. осіб. Через це на заході країни оголосили режим військової катастрофи.