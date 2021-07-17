Потоп у Бельгії: під час інтерв'ю мера міста почав валитися житловий будинок (відео)

На камери потрапили і двоє чоловіків, які зістрибнули з даху на сусідню будівлю.

Під час спілкування з журналістами Філіпа Годена, мера постраждалого від повені бельгійського міста Пепенстер, за спиною чоловіка почав валитися житловий будинок. Це зняв місцевий телеканал VTM.

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Поки Годен давав інтерв'ю журналістам стіна будівлі почала падати. З будинку прямо в воду почали випадати предмети меблів і домашнього вжитку.

Незабаром на камери потрапили й двоє людей, які стрибнули з даху на сусідню будівлю.

[ + – ] Під час інтерв'ю мера міста в Бельгії почав валитися житловий будинок

Відзначимо, через повені в бельгійському місті Пепенстер були частково або повністю зруйновані десятки будівель. За останньою інформацією, жертвами катастрофи в Бельгії стали 20 осіб, ще 20 вважаються зниклими безвісти.

[ + – ] Потоп в Бельгії, місто Пепенстер

[ + – ] Потоп в Бельгії, місто Пепенстер

[ + – ] Потоп в Бельгії, місто Пепенстер

Раніше ми розповідали, що через сильний потоп страждає і Німеччина. 16 липня повідомлялося, що через повінь зниклими безвісти значилися близько 1,3 тис. осіб. Всього по Німеччині постраждали близько 3,5 тис. осіб. Через це на заході країни оголосили режим військової катастрофи.