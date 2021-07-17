Потоп в Бельгии: во время интервью мэра города начал рушиться жилой дом (видео)

На камеры попали и двое мужчин, которые спрыгнули с крыши на соседнее здание.

Во время общения с журналистами Филиппа Годена, мэра пострадавшего от наводнения бельгийского города Пепенстер, за спиной мужчины начал рушиться жилой дом. Это заснял местный телеканал VTM.

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Пока Годен давал интервью журналистам стена здания начала падать. Из дома прямо в воду начали выпадать предметы мебели и домашнего обихода.

Вскоре на камеры попали и два человека, которые прыгнули с крыши здания на соседнее строение.

[ + – ] Во время интервью мэра города в Бельгии начал рушиться жилой дом

Отметим, из-за наводнения в бельгийском городе Пепенстер были частично или полностью разрушены десятки зданий. По последней информации, жертвами катастрофы в Бельгии стали 20 человек, еще 20 считаются пропавшими без вести.

[ + – ] Потоп в Бельгии, город Пепенстер

[ + – ] Потоп в Бельгии, город Пепенстер

[ + – ] Потоп в Бельгии, город Пепенстер

Ранее мы рассказывали, что из-за сильного потопа страдает и Германия. 16 июля сообщалось, что из-за наводнения пропавшими без вести числились около 1,3 тыс. человек. Всего по Германии пострадали порядка 3,5 тыс. человек. Из-за этого на западе страны объявили режим военной катастрофы.