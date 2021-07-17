Потоп в Бельгии: во время интервью мэра города начал рушиться жилой дом (видео)
На камеры попали и двое мужчин, которые спрыгнули с крыши на соседнее здание.
Во время общения с журналистами Филиппа Годена, мэра пострадавшего от наводнения бельгийского города Пепенстер, за спиной мужчины начал рушиться жилой дом. Это заснял местный телеканал VTM.
Пока Годен давал интервью журналистам стена здания начала падать. Из дома прямо в воду начали выпадать предметы мебели и домашнего обихода.
Вскоре на камеры попали и два человека, которые прыгнули с крыши здания на соседнее строение.
Отметим, из-за наводнения в бельгийском городе Пепенстер были частично или полностью разрушены десятки зданий. По последней информации, жертвами катастрофы в Бельгии стали 20 человек, еще 20 считаются пропавшими без вести.
Ранее мы рассказывали, что из-за сильного потопа страдает и Германия. 16 июля сообщалось, что из-за наводнения пропавшими без вести числились около 1,3 тыс. человек. Всего по Германии пострадали порядка 3,5 тыс. человек. Из-за этого на западе страны объявили режим военной катастрофы.