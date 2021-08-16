Гітарист Queen Браян Мей залишився без житла через "біблійний" потоп у Лондоні (відео)

Рішення поїхати Мей і його дружина Аніта Добсон прийняли майже через місяць після зливи в Лондоні, яку через її масштаби та руйнівну силу прозвали "біблійною".

74-річний британський рок-музикант Браян Мей, найбільш відомий як гітарист групи Queen і автор багатьох хітів колективу, а поза музикою — вчений-астрофізик, вирішив позбутися свого будинку в Кенсінгтоні, знаменитому районі на заході британської столиці, після того, як підвал житла затопило під час масштабних злив у Лондоні, пише Daily Mail.

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На своїй сторінці в Instagram Мей показав наслідки повені своїм 2,8 млн підписників. На кадрах видно брудні мокрі підлоги та розкидані речі, в тому числі фотоальбоми і знімки, які з них випали.

"Після прекрасного дня в Королівському коледжі Голловей ми повернулися в свій будинок в жаху. Весь нижній поверх був затоплений стоком стічних вод, який покрив наші килими, килимки та всі види дорогоцінних (для нас) речей смердючим мулом. Це огидно і навіть несамовито. Таке відчуття, що до нас вторглися, осквернили. На підлозі в підвалі в Аніти (Аніта Добсон — дружина музиканта — ред.) зберігалися пам'ятні речі — і велика їх частина промокла та зіпсовалася. Я врятував усі мої найцінніші дитячі фотоальбоми й альбоми для вирізок із будинку-студії, тому що кілька місяців тому йому загрожувала лісова пожежа. Куди я все це поклав для безпеки? У підвал тут, у Кенсінгтоні. Іронія. Сьогодні це перетворилося на мокрий безлад. Я спустошений — це всього лише "речі", але коли фотографія тьмяніє, мені здається, що це "Назад у майбутнє" — таке відчуття, що багато з мого минулого стерто", — пояснив артист.

Він підкреслив, що дуже злий, адже за останні 150 років Кенсінгтон жодного разу не затоплювало. Однак тепер це сталося.

"Чому це сталося? Це майже напевно результат того, що всі підвальні будівлі переслідували цей район останні 10 років. Королівська міська рада Кенсінгтона та Челсі була попереджена багато років тому, що опускання стількох глибоких підвальних приміщень призведе до перекриття водоносних горизонтів під нашим житловим простором і зробить дренажну систему неефективною", — написав Мей.

Разом із дружиною він вирішив покинути Лондон. Говорячи з The Mirror про їх рішення, Браян пояснив:

"Будинок зруйнований, і це несамовито. Цікаво те, що ми довгий час ненавиділи жити там, де перебували. Ми вклали багато любові та турботи в будівництво будинку, але довкілля так довго залишалася жахливим. Ось уже близько восьми років вони будують підвали всюди, і там постійний шум, рух, пил, забруднення і грубість. Лондон зараз жорстокий".

Остання повінь стала каталізатором і змусила пару діяти рішуче. Після того, як чотири дні вони намагалися врятувати вціліле, рішення визріло остаточно. Мей відверто назвав прямого, на його думку, винуватця такого кроку.

"Це прямий результат сумнозвісного RBKC (Королівське бюро Кенсінгтон і Челсі) дозволив зруйнувати якість нашого життя. Це ті самі люди, які скандально допустили неправильне облицювання вежі Гренфелл, що призвело до загибелі багатьох людей. Ті ж самі люди, які надали велику територію наприкінці історичних будівель на Кенсінгтон-Хай-стріт, щоб дозволити забудовниками будівництво жахливої споруди — Палацові ворота — 1, не дивлячись на заперечення майже всього населення Кенсінгтона. Та ж сама рада, яка дозволила егоїстичним виродкам, які будують підвал, руйнувати життя жителів на нескінченні роки шумом, забрудненням і руйнуванням нашого середовища проживання чисто спекулятивним будівництвом підвалу. RBKC був названий одним із найбільш корумпованих і недбалих міських рад в Англії. Я вважаю їх відповідальними за всі нещастя, які відбуваються сьогодні ввечері в моєму районі. Пора залучити їх до відповідальності", — повідомив він у соцмережі, знову продемонструвавши результати затоплення.

"У нас більше не буде колишніх почуттів до цього будинку. Ми не повернемо йому те, що було" — зізнався він.

Куди саме збирається переїхати сім'я музиканта, наразі момент невідомо.

Злива, про яку говорить Мей, обрушилася на Лондон 12 липня, а 25-го липня столицю Великобританії накрив ще сильніший дощ, перетворивши вулиці міста на одне суцільне озеро.

Нагадаємо, минулого року Мей переніс серцевий напад і мало не помер. За його словами, він "був в агонії".