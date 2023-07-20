"Пока не могу преодолеть": Монатик рассказал о своей зависимости (видео)

Украинский певец волнуется, что его дети могут перенять плохую привычку отца.

Украинский певец Дмитрий Монатик (MONATIK) признался, что уже долгое время имеет плохую привычку — он зависим от никотина. Однако артист не перестает с ней бороться. Об этом сообщил музыкант в интервью блогеру и радиоведущему Славе Демину.

"Я зависим от никотина. Я пока не могу преодолеть желание покурить сигарету. Особенно во время всего того, что сейчас происходит в Украине", — сказал Дмитрий Монатик.

Также артист выразил свое беспокойство из-за того, что его дети могут перенять эту плохую привычку. Однако, если все же его два сына начнут курить сигареты, то он их не будет ругать, а лишь расскажет о негативных последствиях курения.

Монатик волнуется, что его дети могут перенять эту привычку. Впрочем артист отметил, что не будет ругать детей, если те начнут курить. Он расскажет сыновьям о негативных последствиях.

Напомним, украинский музыкант Дмитрий Монатик вместе со своей семьей выехал из Украины на отдых в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабной войны. Однако в страну он вернулся только через пять месяцев после начала вторжения. Его жена Ирина и двое сыновей Даниил и Платон более года живут за пределами Украины из-за войны, однако в ближайшее время это изменится, ведь семья планирует жить и строить свою жизнь в Украине.

Также певец высказался по поводу своего коллеги Алексея Потапенко (Потапа), который столкнулся с хейтом со стороны сограждан. Он считает, что такое отношение публики к Потапу сложилось из-за его информационной тишины.