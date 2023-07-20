Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм провели время с братом актрисы (фото)

Звезда экрана и сын звездной четы Бекхэм проводят летний отпуск в семейном кругу.

28-летняя американская актриса Никола Пельтц поделилась снимками с мужем Бруклином Бекхэмом и своим братом Грегом. Семейные кадры звезда экрана показала подписчикам в Instagram.

"Делаю счастливые воспоминания с моими парнями", — написала невестка Виктории Бекхэм.

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Дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца была одета в золотистый топ с кисточками с декольте и черную юбку.

Тем временем Бруклин был в повседневной белой футболке, которую он соединил с парой светлых брюк.

Никола Пельтц с братом и мужем

Тем временем Грег Пельтц также выбрал для семейного вечера базовую белую футболку.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: Instagram brooklynbeckham

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм поженились в апреле 2022 года в имении отца актрисы в Палм-бич. А предложение сын Дэвида и Виктории Бекхэмов сделал своей возлюбленной еще летом 2020.

Сейчас общих детей у звездной пары нет. Они часто делятся совместными кадрами в соцсетях и появляются вместе на публике.

Напомним, Никола Пельтц отпраздновала День независимости США в бассейне.

Также Фокус писал о total-black свидании Бруклина Бекхэма и его жены.