На фоне слухов о разрыве с бойфрендом: Кейт Мосс появилась в атласном красном платье (фото)

Звезда подиумов посетила вечеринку Diet Coke в Лондоне.

49-летняя британская супермодель Кейт Мосс появилась на публике в роскошном атласном платье. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая девушка Джонни Деппа посетила вечеринку "Diet Coke Break by Kate Moss". Звезда подиумов надела красное атласное платье в пол от Galvan на мероприятии в Лондоне.

Она дополнила свой ансамбль парой золотых босоножек на высоком каблуке и сделала легкий макияж, распустив свои светлые волосы.

Мосс устроила вечеринку по случаю празднования 2 сезона "Люби то, что любишь" — кампании, которую она начала как креативный директор линейки Diet Coke.

"Это платье было разработано для женщин любого возраста, телосложения и размера", — рассказывала креативный директор Galvan Анна-Кристин Хаас о наряде британской супермодели.

Кейт Мосс

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Кейт Мосс

Отметим, что цена платья Кейт Мосс составляет 1395 фунтов стерлингов (около 65 тысяч гривен).

Напомним, бойфренда Кейт Мосс заметили в компании другой девушки. Фотограф Николай фон Бисмарк провел время с моделью Камиллой Роу.

Также Фокус писал о свадьбе бывшего бойфренда Кейт Мосс, которую она посетила с дочкой Лилой.