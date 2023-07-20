У королевы Камиллы есть особенное колье: в чем его уникальность

Любовь королевы к своим внукам не знает границ.

76-летняя королева Камилла – не только любящая жена монарха уже более 20 лет, но и очень преданная бабушка, у которой есть пять внуков. Ее Величество является бабушкой Тома Паркера Боулза и детей его бывшей жены Сары, Лолы и Фредди, а также детей Лауры Лопес и ее мужа Гарри, Элизы и сыновей-близнецов Гаса и Луи. В интервью The Times бывший модный редактор Сара рассказала, что ее дети называют Камиллу "Гагой".

Королева настолько тесно связана со своими внуками, что даже заказала ожерелье с их именами, выгравированными на кулоне из рубина и золота.

Кроме того, она очень любит рассказывать веселые истории о своих внуках, а также привила им любовь к чтению.

Трое внуков Камиллы стали почетными пажами на коронации Чарльза III 6 мая.

Внуки королевы Камиллы Фредди Паркер Боулз и Гас Лопес Фото: Getty Images

По словам Сары, ее бывшая свекровь очень нервничала в этот день.

"Она хотела, чтобы люди, которых она любила, были рядом с ней. Король Чарльз совсем не нервничал. Но Камилла ни о чем из этого не просила. Она — человеческое лицо королевской семьи, потому что она не является ее частью. Вам действительно нужны эти посторонние", — добавила Сара.

Но и это еще не все знаки любви от Ее Величества. Камилле вышили имена ее внуков на коронационном платье, которое было разработано кутюрье Брюсом Олдфилдом.

Теперь коронационные наряды короля и королевы выставлены в Букингемском дворце в рамках летнего открытия Парадных залов.

Чарльз и Камилла осмотрели специальную выставку в бальном зале Дворца на прошлой неделе перед официальным открытием.

Ранее Фокус писал, что дети королевы, Том Паркер-Боулз и Лаура Лопес, крайне редко появляются на публике, так что увидеть их рядом с членами королевской семьи можно только случайно. Однако в прошлом году они появились на церемонии награждения Орденом Подвязки.