У королевы Камиллы есть особенное колье: в чем его уникальность
Любовь королевы к своим внукам не знает границ.
76-летняя королева Камилла – не только любящая жена монарха уже более 20 лет, но и очень преданная бабушка, у которой есть пять внуков. Ее Величество является бабушкой Тома Паркера Боулза и детей его бывшей жены Сары, Лолы и Фредди, а также детей Лауры Лопес и ее мужа Гарри, Элизы и сыновей-близнецов Гаса и Луи. В интервью The Times бывший модный редактор Сара рассказала, что ее дети называют Камиллу "Гагой".
Королева настолько тесно связана со своими внуками, что даже заказала ожерелье с их именами, выгравированными на кулоне из рубина и золота.
Кроме того, она очень любит рассказывать веселые истории о своих внуках, а также привила им любовь к чтению.
Трое внуков Камиллы стали почетными пажами на коронации Чарльза III 6 мая.
По словам Сары, ее бывшая свекровь очень нервничала в этот день.
"Она хотела, чтобы люди, которых она любила, были рядом с ней. Король Чарльз совсем не нервничал. Но Камилла ни о чем из этого не просила. Она — человеческое лицо королевской семьи, потому что она не является ее частью. Вам действительно нужны эти посторонние", — добавила Сара.
Но и это еще не все знаки любви от Ее Величества. Камилле вышили имена ее внуков на коронационном платье, которое было разработано кутюрье Брюсом Олдфилдом.
Теперь коронационные наряды короля и королевы выставлены в Букингемском дворце в рамках летнего открытия Парадных залов.
Чарльз и Камилла осмотрели специальную выставку в бальном зале Дворца на прошлой неделе перед официальным открытием.
Ранее Фокус писал, что дети королевы, Том Паркер-Боулз и Лаура Лопес, крайне редко появляются на публике, так что увидеть их рядом с членами королевской семьи можно только случайно. Однако в прошлом году они появились на церемонии награждения Орденом Подвязки.