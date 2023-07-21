21 июля 2023 года: Прокопов день — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя начинать новые дела и ссориться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Прокопия. Он был воином при императоре Диоклетиане. Однажды Прокопию приказали преследовать христиан, но его душа тянулась к вере и Богу, он так и не смог навредить верующим. За что его подвергли пыткам и казнили.
Что нельзя делать 21 июля:
- начинать новые дела;
- ссориться и употреблять грубые и матерные слова;
- купаться в водоемах.
Народные приметы и поверья:
- погода на Прокопия указывает, какой она будет 2 августа;
- пчелы активны – будет жарко;
- дождь без ветра — непогода продлится долго.
День ангела празднуют:
Андрей, Виктор, Даниил, Дмитрий, Прокопий.
Родились в этот день:
1899 год — Эрнест Хемингуэй, американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии (1954);
1906 год — Елена Телига, украинская поэтесса, публицистка, литературный критик, деятельница ОУН.
Также в этот день:
1969 год — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин вышли на поверхность Луны;
1992 год — сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднимает украинский флаг и отправляется в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины.