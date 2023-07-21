21 июля 2023 года: Прокопов день — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя начинать новые дела и ссориться.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Прокопия. Он был воином при императоре Диоклетиане. Однажды Прокопию приказали преследовать христиан, но его душа тянулась к вере и Богу, он так и не смог навредить верующим. За что его подвергли пыткам и казнили.

Что нельзя делать 21 июля:

начинать новые дела;

ссориться и употреблять грубые и матерные слова;

купаться в водоемах.

Народные приметы и поверья:

погода на Прокопия указывает, какой она будет 2 августа;

пчелы активны – будет жарко;

дождь без ветра — непогода продлится долго.

День ангела празднуют:

Андрей, Виктор, Даниил, Дмитрий, Прокопий.

Родились в этот день:

1899 год — Эрнест Хемингуэй, американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии (1954);

1906 год — Елена Телига, украинская поэтесса, публицистка, литературный критик, деятельница ОУН.

Также в этот день:

1969 год — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин вышли на поверхность Луны;

1992 год — сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднимает украинский флаг и отправляется в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины.