PETA снова напомнили Hermès о настойчивой просьбе покойной Джейн Биркин

Еще при жизни Джейн Биркин просила, чтобі ее имя убрали с названия сумки, ради создания которой так жестоко убивают крокодилов.

После смерти актрисы и певицы Джейн Биркин зоозащитная организация PETA решила напомнить люксовому бренду Hermès о просьбе покойной звезды и призвала убрать ее имя с сумки Hermès Birkin из крокодиловой кожи из-за опасений по поводу жестокого обращения с животными, сообщается на сайте организации.

Активисты PETA отправили письмо с призывом к французскому модному дому запретить использование экзотических животных, "чтобы от ее имени больше не убивали диких животных".

"Будет ли Hermès продолжать обращаться к прошлому, рассматривая этих великолепных и очень умных экзотических животных не более чем как живую, дышащую "ткань", или вы примете позитивные изменения и возьмете на себя обязательство продолжать наследие госпожи Биркин таким образом, чтобы уважать мир природы и всех, кто в нем живет, используя лучшие материалы, не подвергающиеся жестокому обращению, для создания современных Birkin и других аксессуаров? Мы надеемся, что вы выберете последнее", — написала президент PETA Ингрид Ньюкирк.

Сумка получила название еще при жизни Джейн Биркин. Согласно опубликованной в СМИ информации, в 1983 году генеральный директор Hermès Жан-Луи Дюма сидел рядом с Биркин на рейсе из Парижа в Лондон. Биркин только что положила знаменитую соломенную сумку в верхний отсек своего кресла, но ее содержимое упало на пол, и ей пришлось вскарабкаться, чтобы заменить содержимое. Биркин объяснила Дюма, что ей было трудно найти кожаную сумку выходного дня, которая бы ей нравилась. В 1984 году он создал для нее черную сумку из эластичной кожи — Birkin, основанную на дизайне 1982 года. Поначалу она пользовалась этой сумкой, но позже передумала, потому что носила в ней слишком много вещей.

На изготовление одной сумки Hermès Birkin уходит кожа трех крокодилов Фото: Christie's

Однако актриса резко выступила против такого нейминга, когда увидела кадра, где живых рептилий распиливают и оставляют истекать кровью на ферме, которая поставляла шкуры Hermès. С тех пор последовали новые разоблачения: расследование Kindness Project, снятое на фермах, принадлежащих Hermès, показало, что крокодилов содержали в стесненных условиях, а затем калечили и закалывали отверткой.

По данным PETA, для изготовления одной сумки Hermès требуется три крокодила. Организация настаивает, что отказ от крокодиловой кожи не влияет на популярность брендов приведя в пример Мulberry, Victoria Beckham, Karl Lagerfeld, Chanel, Stella McCartney и Burberry, запретивших использование экзотических шкур в своих коллекциях.

Ранее Фокус писал, что президент PETA завещала после смерти расчленить ее и отправить органы определенным адресатам.