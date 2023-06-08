Основатель PETA завещала расчленить ее после смерти: кто получит части тела зоозащитницы

В своем завещании Ингрид Ньюкирк указала всех получателей своих органов.

Related video

Основательница организации по защите животных PETA Ингрид Ньюкирк хочет, чтобы ее кожа превратилась в роскошную сумочку. Она обновила завещание, куда внесла определенные изменения. В частности зоозащитница намерена отдать кожу модному дому Hermès, а кусочки кишечника – Солт Бэю, владельцу сети стейк-хаусов Nusr-Et, пишет Dazed.

PETA разослала пресс-релиз с подробным описанием последней воли и завещания ее основателя.

"Президент PETA завещает кожу Hermès", — гласила тема сообщения, а также леденящая кровь инфографика с описанием различных частей тела, которые Ингрид Ньюкирк пожертвует различным брендам, частным лицам и домашнему офису после своей смерти.

Так, Hermès получит сумку (или ремень), изготовленную из обработанной кожи Ньюкирк, а сеть ресторанов турецкого мясника Эрзурума – ее кишки, The North Face она завещала ногу, а парикмахерам Truefitt & Hill – расческу из ее собственных волос.

Также в завещании упомянут король Испании Фелипе VI, которому полагается ее ухо, а бренд Crufts получит фрагменты ее трахеи. Все это было объявлено последним усилием в пожизненной борьбе с чем-то, называемым "специезизмом".

Фото: PETA UK

По словам Ньюкирк, завещание гарантирует, что ее тело "будет использоваться для привлечения внимания к ненужным страданиям и эксплуатации животных. Это означает, что ужасы жестокого обращения с животными — например, решение Великобритании возобновить испытания косметики на животных – будут написаны на ее собственной плоти, изувечены, приготовлены на гриле и отправлены в вакуумных пакетах для сэндвичей. Это также означает, что PETA будет продолжать взывать к миру еще долгое время после смерти основательницы.

Ближе к концу завещания Ньюкирк признается, что хотела бы, чтобы кусочки ее сердца были похоронены под гоночными трассами Хоккенхайма и Сильверстоуна – этими стадионами с выбросами CO2 и жженой резиной – в качестве любовного письма легендарным гонщикам Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону.

Ранее Фокус писал, что что PETA призвала женщин бойкотировать секс с мужчинами, едящими мясо.