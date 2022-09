PETA призвала женщин бойкотировать секс с мужчинами, едящими мясо — производят парниковые газы

Борцы за права животных и экологию выступили с беспрецедентным заявлением, что мужчинам, которые не готовы отказаться от мяса нужно запретить заниматься сексом.

Скандально известная организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), позиционирующая себя, как борцов за права животных, выступила с новым беспрецедентным заявлением — мужчинам, которые едят мясо, нужно запретить заниматься сексом, пишет Daily Star.

На этот раз поборники прав животных обосновали свое заявление новым научным исследованием о том, что мужчины производят почти вдвое больше парниковых газов, чем женщины.

PETA заявила, что употребление сосисок и шницелей является признаком "токсичной мужественности" и это пора остановить. Основной упор в своем заявлении представители организации сделали на облике "классического жителя пригорода", который на выходных устраивает барбекю с друзьями и соседями.

Глава группы PETA в Германии Дэниел Кокс сказал, что обществу необходимо отказаться от образа "токсичной мужественности", когда "настоящий мужчина" ассоциируется с бутылочкой пива и щипцами для барбекю, жарящий сосиски по 70 центов на гриле за 700 долларов. По мнению защитников прав животных, эти люди воспринимают барбекю лишь при наличии мяса и осуждающе смотрят на тех, кто решил приготовить кабачки на гриле.

Представители организации считают, что миру давно пора отказаться от этого образа "токсичной мужественности" и употребления мяса. В связи с этим ни запустили свою программу Veganstart — совершенно бесплатная программа, которая призвана помочь мужчинам отказаться от употребления мяса.

Борцы за права животных считают, что только таким образом можно одолеть этот укоренившийся образ мужественного мужчины, который ассоциируется с грилем. Якобы именно этот фактор принуждает мужчин к употреблению мяса и излишней маскулинности.

Свое предложение PETA подкрепили данными исследований, в которых говорится, что мужчины производят парниковых газов на 41% больше, чем женщины. В основном это связано с употреблением мяса. А чтобы призыв приобрел еще больший общественный резонанс, борцы за права животных призвали женщин бойкотировать секс с мужчинами, которые не готовы перейти на растительную пищу.

К слову, ранее ООН призвала правительства разных стран создать специальные программы для населения, направленные на сокращение употребления мяса. Свое заявление организация обосновала тем, что на выращивание скота приходится почти 15% всех выбросов парниковых газов.

