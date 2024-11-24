Один из близнецов стал веганом, а другой ел мясо: как это повлияло их здоровье

В результате эксперимента, стало известно, что потребление мяса помогает набирать мышечную массу, а овощей — для избавление от висцерального жира.

Пара идентичных близнецов придерживалась совершенно разных диет в качестве эксперимента — и вот что произошло с их телами. Об этом говорится в издании Unilad.

Вы, вероятно, в какой-то момент задумывались, не лучше ли вам перейти на веганство. То же самое касается и полностью плотоядной диеты — и, учитывая множество диет, таких как вегетарианство, пескетарианство или кето, трудно определить, какая из них действительно полезнее для вашего тела.

А если вы зайдете в социальные сети, то увидите, как много людей поделятся своим мнением о том, что вам следует есть. Вот тут-то и пригодится эксперимент Стэнфордского университета.

В своем отчете в ноябре прошлого года Stanford Medicine исследовала идею о том, что веганская диета улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, и объяснила основные преимущества для здоровья как всеядной, так и веганской диеты.

Проведя эксперимент с участием 22 идентичных близнецов, они смогли исключить важные факторы, такие как генетические различия, воспитание и образ жизни.

"В исследовании, проводившемся с мая по июль 2022 года, приняли участие 22 пары идентичных близнецов, в общей сложности 44 участника", — поясняется в отчете.

Исследование также было частью документального фильма Netflix "Ты — то, что ты ешь: эксперимент с близнецами", который вышел в прошлом году.

Участникам предоставили 21 прием пищи на основе растительной или мясной пищи от службы общественного питания, а в течение последних четырех недель они готовили себе еду самостоятельно.

А двое из близнецов, участвовавших в исследовании, поговорили с New York Post и рассказали о больших различиях в их здоровье после 2 месяцев.

Близнецы Джевон и Джон Уиттингтон, 22 года, оба были в прекрасной форме и имели здоровую сердечно-сосудистую систему до начала исследования.

Джон, который перешел на веганскую диету, смог сбросить значительно больше висцерального жира, который, как известно, более опасен в долгосрочной перспективе.

Процент жира в организме Джона составил 11,1 процента — почти ровно 6 унций — висцерального жира, который образуется вокруг центра тела.

У Джевона, которому была назначена всеядная диета, перед началом исследования было почти такое же количество жира в организме — 11 процентов, и он весил чуть больше.

Близнецы также занимались спортом несколько раз в неделю, уделяя особое внимание кардио, силовым и интервальным тренировкам.

К концу исследования Джон потерял 86 грамм висцерального жира, следуя своей веганской диете.

Для сравнения, висцеральный жир Джевона снизился всего на 50 грамм.

Веганская диета также привела к 20-процентному снижению уровня инсулина и 12-процентному снижению уровня плохого холестерина.

Однако мясная диета позволила нарастить больше мышц, так как Джевон набрал дополнительные 3 кг мышц за восемь недель, в то время как его брат набрал только 1 кг.

После исследования Джевон сказал, что они "сократили потребление мяса и молочных продуктов", добавив: "Но это доказало нам, что мы можем продолжать питаться так, как мы едим".

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