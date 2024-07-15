Диеты уйдут в прошлое: ученые нашли способ адаптировать организм к любой пище

Недавнее исследование показало, что генетика играет важную роль в том, насколько хорошо люди адаптируются к вегетарианской или веганской диете.

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Ученые обнаружили, что определенные генетические варианты могут влиять на реакцию организма на растительную диету несколькими способами. Согласно исследованию, люди с определенными генетическими особенностями могут испытывать неожиданные изменения в своем питании при переходе на вегетарианскую диету, пишет Health Day.

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Один из ключевых выводов исследования, заключается в том, что у некоторых людей с определенным генетическим вариантом повышается уровень кальция при переходе на вегетарианскую диету, что противоречит общей тенденции к снижению уровня кальция у большинства вегетарианцев. Аналогичным образом, другой вариант связан с повышением уровня тестостерона, который обычно снижается у вегетарианцев. И наоборот, третий вариант может привести к снижению функции почек у некоторых вегетарианцев, несмотря на то что растительная диета в целом улучшает состояние почек.

Майкл Фрэнсис, доктор наук из Института биоинформатики Университета Джорджии, подчеркнул важность персонализированного питания в свете этих результатов. "Людям, у которых есть конкретные и неотложные потребности в питании, связанные с этими тремя признаками, следует пройти тестирование на варианты, описанные в этой рукописи, и внести соответствующие изменения", — заявил ученый.

Личный опыт Фрэнсиса, который в течение семи лет был вегетарианцем, еще раз подчеркивает сложность выбора рациона питания и его влияние на здоровье.

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В ходе исследования были проанализированы данные более 150 000 человек, из которых около 2 300 строго придерживались вегетарианской диеты. Исследователи обнаружили, что в целом у вегетарианцев, более низкий уровень холестерина, что благоприятно сказывается на здоровье сердца. Однако такая диета также связана со снижением уровня витамина D, что влияет на здоровье костей и иммунную функцию, а также с повышением уровня триглицеридов, что может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

В итоге ученые пришли к выводу, что в будущем диетические рекомендации могут быть в высшей степени персонализированными, учитывающими генетический профиль человека для оптимизации состояния его здоровья. Фрэнсис отметил: "Мы создаем научную основу для персонализированного питания, которое оптимизирует здоровье человека на уровне индивидуума, вместо универсальных диетических рекомендаций".

Дополнительные данные, полученные в ходе соответствующих исследований, указывают на то, что персонализированные диеты могут значительно улучшить показатели здоровья благодаря учету генетических различий. Например, недавнее исследование показало, что генетическая предрасположенность может объяснить вариативность реакции на жиры, белки и углеводы в рационе, что еще больше подкрепляет стремление к персонализации питания.

Такое развитие понимания питания и генетики знаменует собой переход от общих диетических рекомендаций к более индивидуализированным подходам, что в будущем может произвести революцию в подходе к питанию и здоровью.

Ранее Фокус писал о пользе средиземноморской диеты. Ученые выяснили, что приверженность средиземноморской диете связана с более высоким уровнем физической подготовки.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.