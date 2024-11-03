Женщина годами не ела мяса: она изменила мнение, увидев анализ крови (видео)

Сначала Тауя чувствовала себя прекрасно, за три года похудев на 20 килограммов, однако со временем ее организм дал сбой. В конце концов, женщине пришлось принимать добавки с магнием, омегой и железом, а также компенсировать дефицит витаминов B, D и K.

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47-летняя Тауя из Монреаля (Канада) рассказала, что веганская диета в ее случае привела к проблемам со здоровьем, в том числе авитаминозу и анемии. О своем опыте женщина рассказала на странице в TikTok, собрав сотни тысяч просмотров.

"Не все могут быть веганами", — предостерегает Тауя, которая недавно вернулась к мясной диете после 5 лет потребления растительной пищи.

В 2018 году женщина решила стать веганом, ведь постоянно жаловалась на тошноту и вздутие живота, которые возникали при употреблении мяса. Ее диета включала овощи, фрукты и макароны. Сначала она чувствовала себя прекрасно, за три года похудев на 20 килограммов, однако со временем ее организм дал сбой.

"Многие перестают есть мясо, думая, что так делают себе лучше, но вы можете нанести столько же вреда, когда едите овощи, которые вам не подходят", — утверждает она.

По словам бывшей веганки, картофель вызвал у нее проблемы с кожей, спровоцировал экзему, зуд и крапивницу. В конце концов, ей пришлось принимать добавки с магнием, омегой и железом, а также компенсировать дефицит витаминов B, D и K.

В июле состояние здоровья Тауи улучшилось — она начала придерживаться диеты, приспособленной к ее первой группе крови, то есть потребляла больше мяса, овощей, рыбы и фруктов с высоким содержанием белков, ограничивая при этом зерновые и бобовые.

Тауя вернулась к мясной диете после 5 лет потребления растительной пищи Фото: коллаж Фокус

"Исследовала свой рацион и обнаружила, что большинство продуктов, которые я употребляла, были вредными для моей группы крови. Именно поэтому снова начала есть мясо в августе и буквально за месяц увидела, как изменилось мое тело. Настроение значительно улучшилось — я стала более оптимистичной", — рассказала женщина в интервью журналу Newsweek.

Кстати, хотя Тауя расхваливает диету по группе крови, научных доказательств, подтверждающих ее эффективность, не так уж и много.

Перед тем, как выбирать тот или иной рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Напомним, ранее Фокус писал, что 29-летняя Джоди Шоу из Телфорда (Англия) рассказала, что в течение двух десятилетий питалась исключительно картофелем из-за ограничительного расстройства приема пищи.

Кроме того, 65-летний Сокусекисай Ояма из Японии ест лапшу быстрого приготовления по крайней мере раз в день уже более трех десятилетий. Мужчина полюбил это блюдо еще во время учебы на инженера в токийском университете Гунма.

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