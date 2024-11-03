Жінка роками не їла м'яса: вона змінила думку, побачивши аналіз крові (відео)

Спочатку Тауя почувалася чудово, за три роки схуднувши на 20 кілограмів, однак з часом її організм дав збій. Зрештою, жінці довелось приймати добавки з магнієм, омегою і залізом, а також компенсувати дефіцит вітамінів B, D і K.

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47-річна Тауя з Монреаля (Канада) розповіла, що веганська дієта у її випадку призвела до проблем зі здоров'ям, у тому числі авітамінозу та анемії. Про свій досвід жінка розповіла на сторінці у TikTok, зібравши сотні тисяч переглядів.

"Не всі можуть бути веганами", — застерігає Тауя, яка нещодавно повернулася до м'ясної дієти після 5 років споживання рослинної їжі.

У 2018 році жінка вирішила стати веганом, адже постійно скаржилась на нудоту та здуття живота, які виникали при вживанні м'яса. Її дієта включала овочі, фрукти та макарони. Спочатку вона почувалася чудово, за три роки схуднувши на 20 кілограмів, однак з часом її організм дав збій.

"Багато хто перестає їсти м'ясо, думаючи, що так робить собі краще, але ви можете завдати стільки ж шкоди, коли їсте овочі, які вам не підходять", — стверджує вона.

За словами колишньої веганки, картопля викликала у неї проблеми зі шкірою, спровокувала екзему, свербіння та кропив'янку. Зрештою, їй довелось приймати добавки з магнієм, омегою і залізом, а також компенсувати дефіцит вітамінів B, D і K.

У липні стан здоров'я Тауї покращився — вона почала дотримуватися дієти, пристосованої до її першої групи крові, тобто споживала більше м'яса, овочів, риби та фруктів з високим вмістом білків, обмежуючи при цьому зернові та бобові.

Тауя повернулася до м'ясної дієти після 5 років споживання рослинної їжі Фото: колаж Фокус

"Дослідила свій раціон і виявила, що більшість продуктів, які я вживала, були шкідливими для моєї групи крові. Саме тому знову почала їсти м'ясо в серпні й буквально за місяць побачила, як змінилося моє тіло. Настрій та поведінка значно покращилися — я стала більш оптимістичною", — розповіла жінка в інтерв'ю журналу Newsweek.

До речі, хоча Тауя розхвалює дієту за групою крові, наукових доказів, що підтверджують її ефективність, не так уже й багато.

Перед тим, як обирати той чи інший раціон, обов’язково проконсультуйтесь з лікарем.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 29-річна Джоді Шоу з Телфорда (Англія) розповіла, що протягом двох десятиліть харчувалася винятково картоплею через обмежувальний розлад прийому їжі.

Крім того, 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії їсть локшину швидкого приготування принаймні раз на день вже понад три десятиліття. Чоловік полюбив цю страву ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.